Andrea Frigerio y Lucas Bocchino: la promesa de felicidad que ya cumplió 30 años

“Cuando nos conocimos me dijiste: ‘Dejame hacerte feliz’. Cumpliste”, escribió Andrea Frigerio el último 23 de febrero con intención de conmemorar sus 30 años de casada junto a Lucas Bocchino. A raíz de aquel posteo que revolucionó a gran parte de sus 300.000 seguidores de Instagram, te contamos la historia de amor de la actriz y el empresario, quienes juntos son padres de Josefina, una joven de 28 años que, al igual que su mamá, encontró su camino en el teatro y la moda.

El posteo que realizó Andrea Frigerio en un nuevo aniversario de casada (Foto: Instagram/@andreafrigeriook)

Se conocieron en 1992, cuando apenas hacía un año que ella estaba separada de su primer marido, Eduardo Frigerio, padre de su hijo Tomás (44). En ese momento, Andrea era una de las mujeres más buscadas del país, ya que brillaba sobre las pasarelas y en televisión. Lucas, por su parte, vivía un presente muy distinto entre caballos y viajes por el mundo debido al polo. El encuentro no fue casualidad, sino el resultado de la insistencia de Bocchino, quien quedó flechado apenas la vio.

La modelo, actriz y conductora mantiene un feliz matrimonio con Lucas Bocchino, el hombre que la conquistó cuando ella acababa de separarse de su primer marido (Foto: Instagram/@andreafrigeriook)

Obnubilado por su presencia consiguió su teléfono a través de dos amigas de la modelo, Bárbara Durán y Paula Cahen D’Anvers. Con ese aval la llamó para invitarla a salir, pero ella no tenía ganas de involucrarse en un nuevo vínculo. Aquella frase “dejame hacerte feliz” no fue un simple eslogan de redes sociales, sino una promesa que él le hizo en sus primeras citas, cuando ella aún lidiaba con el duelo de su separación y la responsabilidad de ser madre soltera de un niño pequeño.

Se casaron por primera vez en la playa, en México, en 1996

Aunque comenzaron como amigos, la relación avanzó a pasos agigantados. Lucas no solo se enamoró de Andrea, sino que abrazó a Tomás como propio. En febrero de 1996, la pareja decidió sellar su amor con una boda íntima en una playa cercana a Tulum y con solo dos testigos: Horacio Massa y Dolores Cahen D’Anvers. Un año más tarde, llegó Fini (Josefina) para completar el cuadro familiar. Sin embargo, aquel rito íntimo frente al mar de la paradisíaca playa mexicana no sería el único. Diez años después, en 2006, la pareja decidió que era momento de celebrar ese amor consolidado junto a todos sus afectos. Con una imponente fiesta en Tortugas Country Club, ubicado en provincia de Buenos Aires, renovaron sus votos frente a 250 invitados.

Andrea Frigerio junto a su marido y sus dos hijos el día de su renovación de votos

Con el paso de los años, no solo la familia ensamblada que soñaron se consolidó, sino también que se agrandó. Tomás los convirtió en abuelos de Olivia, Ramón y Jacinta, un rol que ambos desempeñan con mucho amor y que suele quedar reflejado en las redes sociales de la actriz.

Andrea Frigerio y su hija Fini tadeo Bourbon

¿Cuál es la clave para que el amor siga intacto a pesar del paso del tiempo? “La clave está en que nos divertimos, la pasamos bien. Pero ojo: la nuestra no es una película de amor, no es todo rosa. Hemos tenido nuestras luces y nuestras sombras, momentos de cambio. Para mí, una pareja debe ser un espejo para que el otro pueda crecer. La opinión de Lucas es valiosísima para mí… Al principio, me niego siempre a escucharlo. Pero sé que tiene razón. Es muy sabio, y le aporta mucha tolerancia a nuestra pareja", expresó en 2024 en una entrevista para la revista ¡Hola!.

Y completó: “Como familia somos como un barco: vamos para un lado y para el otro”.