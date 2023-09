escuchar

Once años después, Julieta Díaz y Carla Peterson vuelven a protagonizar una comedia en la pantalla grande. Dirigida por Azul Lombardía, No me rompan refleja la historia de dos mujeres que luchan por el bienestar en sus vidas y que quieren dejar atrás el estrés y la histeria de la rutina diaria que las lleva a un punto de saturación tal que tienen que recurrir a un profesional para que las ayude a reencausar su día a día.

Filmada en Montevideo y Buenos Aires a lo largo de dos semanas, el elenco cuenta con figuras como la del actor peruano Salvador del Solar, Martín Garabal, Esteban Lamothe, Celina Font, Jazmín Rodríguez Duca, Lalo Rotavería, Alfonso Tort, Maitina de Marco y Brenda Kreizerman. A ellos se suma la participación de dos actrices de gran trayectoria como Nancy Dupláa y Cecilia Dopazo y la sorpresiva presencia de Fito Páez, quien oficia de asistente del personaje encarnado por Peterson.

Antes de su estreno, que se producirá este jueves 21, este film tuvo su avant premiere en el DOT Baires Shopping con asistencia de famosos casi perfecta. Además del reparto involucrado, Griselda y Leticia Siciliani con la pequeña Margarita, Andrea Pietra con su hija Stephanie, Viviana Sáez y Jazmín Laport, Sebastián Wainraich, Bárbara Lombardo, Eleonora Balcarce, Analía Franchín, Romina Ricci y Margarita Paez, Eugenia Tobal y Laura Azcurra fueron algunas de las caras conocidas que se acercaron al shopping de zona norte para ver el film antes que nadie.

Julieta Díaz y Carla Peterson vuelven a trabajar juntas. En el pasado, las actrices habían protagonizado Dos más dos, junto a Adrián Suar y Juan Minujín Gerardo Viercovich

Julieta Díaz rompió el molde con un traje de sastrería con recortes al que combinó con un body lencero súper escotado Gerardo Viercovich

Carla Peterson optó por el color con un vestido estampado con transparencias. La actriz sumó un cinto dorado y sandalias de tiras para realzar la propuesta Gerardo Viercovich

Las actrices junto a la directora Azul Lombardía, que apostó por un atuendo a tono con la alfombra roja. Para hacerlo más informal, le sumó una remera rocker y zapatillas Gerardo Viercovich

El trailer, de dos minutos de duración, muestra las historias de Ángela (interpretada por Peterson), quien se desarrolla profesionalmente como actriz y atraviesa una crisis con su trabajo y su expareja. Por otro lado, Vera (Julieta Díaz) lleva una vida ajetreada donde divide su trabajo como comerciante de cremas artesanales y las tareas domésticas.

A medida que la historia avanza, estas mujeres mostrarán sus fortalezas y debilidades hasta que sus caminos se cruzan en un grupo de autoayuda. A partir de ahí se convertirán en un dúo inseparable. “Vera, mi personaje es la típica madre con doble jornada laboral, que está abrumada y siente que el día no le alcanza. Además, se siente un poco sola en el cuidado de sus hijas. Tiene un marido que no es un mal tipo, pero no se da cuenta de nada. Es un momento muy bisagra de su vida y algo la lleva a la situación límite”, adelantó Díaz. Con respecto a los ataques de ira que su papel tiene, asegura que no le costó nada realizarlos. “Soy una persona iracunda y es algo que trato desde hace mucho. Por suerte no es todo el tiempo, no es que ando pegando gritos a todo el mundo, pero sí tengo la mecha corta”, reconoció, entre risas.

Cecilia Dopazo y Nancy Dupláa también participan de este comedia tan actual que habla de los mandatos sociales y culturales que, aún hoy, deben mantener muchas mujeres. "El mundo cambió y nosotras tenemos que seguir sosteniendo muchas cosas como si estuviéramos 200 años atrás, pero además tenemos que atender las cosas nuevas. ¡Tenemos que sostener todo!", se quejó Díaz Gerardo Viercovich

Súper cómplices. Además de Díaz, Carla Peterson volvió a reencontrarse en pantalla con Nancy Dupláa, de quien se hizo muy amiga tras protagonizar 100 días para enamorarse, la ficción de Telefe. Las actrices mostraron su buena química y lo feliz que las hace volver a trabajar juntas Gerardo Viercovich

Cecilia Dopazo fue una de las más elegantes de la noche. La actriz optó por una camisa blanca básica que acompañó con una pollera floreada de satén en azulino Gerardo Viercovich

Parte del elenco de No me rompan, la película que llega este jueves a los cines argentinos Gerardo Viercovich

Las mujeres del elenco posaron con sus hijos, dando cuenta del clima familiar que encierra este film Gerardo Viercovich

Entre hijos y amigos cercanos, no faltó la presencia de Martín Lousteau, que acompañó a su esposa Carla Peterson y demostró ante los flashes que es su fan número uno Gerardo Viercovich

La pareja -que ya lleva más de una década junta y tiene un hijo llamado Gaspar- demostró que sigue tan enamorada como el primer día Gerardo Viercovich

Mimos, besos y declaraciones de amor antes de entrar a la proyección Gerardo Viercovich

Griselda Siciliani, otra de las íntimas amigas de Carla Peterson, asistió junto a su hija Margarita y su hermana Leticia Gerardo Viercovich

Mientras que la pequeña Margarita eligió un look informal en rojo, negro y rosa chicle, Siciliani apostó por el mix de estilos con un pantalón de vestir tipo babucha, un top combinado en negro y nude, un blazer y stilettos al tono. La cartera de glitter le dio un toque especial Gerardo Viercovich

Leticia Siciliani realzó un jean ancho con un blazer en gris y botas negras Gerardo Viercovich

Las chicas de Fito. Romina Ricci y su hija Margarita fueron a hacerle el aguante a Fito Páez, quién tiene una participación especial en el film como asistente del personaje de Carla Peterson Gerardo Viercovich

Bárbara Lombardo mezcló la elegancia de un pantalón de pana con la informalidad de una remera con la cara de Justin Bieber Gerardo Viercovich

Jean negro y chaleco de piel fueron los elegidos de Eugenia Tobal para esta noche de avant premiere Gerardo Viercovich

Sebastián Wainraich apostó por un look total black al que le sumó una gorrita deportiva Gerardo Viercovich

Laura Azcurra lució un pantalón pijama a tono con la alfombra roja y un blazer negro con detalles animal print en sus mangas. La remera con estampa (¡de La niñera!) y las zapatillas en dorado descontracturaron la propuesta Gerardo Viercovich

Súper canchera, Analía Franchín combinó un jean roto con unas llamativas botas de cebra Gerardo Viercovich

Viviana Sáez y su hija Jazmín compartieron una salida de chicas sin Osvaldo Laport y se rieron durante toda la función Gerardo Viercovich

La mujer de Osvaldo Laport combinó su boina con su blazer gris tramado Gerardo Viercovich

Jazmín Laport se divirtió imitando el poster de No me rompan antes de entrar a la proyección Gerardo Viercovich

Eugenia Guerty apostó por los brillos con un vestido al cuerpo con escote corazón. La actriz, que es parte del elenco, cortó el look monocromático con un blazer en rosa chicle a tono con sus zapatos Gerardo Viercovich

Otra de las que brilló fue Celina Font. La actriz deslumbró con un conjunto de dos piezas en red que combinó con stilettos nude y un clutch plateado Gerardo Viercovich

Un vestido estampado arriba de unos jeans azules fue el ítem elegido por Eleonora Balcarce para la noche de cine Gerardo Viercovich

Andrea Pietra disfrutó de esta comedia junto a su hija Stephanie Gerardo Viercovich