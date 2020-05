Little Richard, el gran "influencer"

The Beatles, en su gira junto a Little Richard

Mauro Apicella Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de mayo de 2020 • 15:22

"La primera canción que canté en público fue 'Long Tall Sally', de Little Richard . Cuando los Beatles comenzaban, actuamos con él en Liverpool y Hamburgo. Para mí, es uno de los reyes del rock and roll. Además es un gran tipo, al que ahora considero mi amigo". Estas palabras pertenecen a Paul McCartney quien era fan de ese pianista y cantante, nacido a miles de kilómetros de Liverpool, años antes del nacimiento de The Beatles . Ya en 1957, cuando McCarney se sumó a la banda de John Lennon The Quarry Men, el furor por el skiffle craze británico era compartido por el rock and roll que llegaba de los Estados Unidos, con Little Richard como uno de sus principales emisarios.

Si bien el nacimiento y, sobre todo, el desarrollo compositivo de The Beatles marcó una nueva eran en la música pop, la influencia de artistas como Little Richards ( quien falleció hoy, a los 87 años ) fue determinante en los comienzos. Incluso, el cuarteto de Liverpool compartió una gira con Richard en una de las reencarnaciones del pianista.

Richards vivió el rock and roll como el más delicioso infierno hasta que se saturaba de su propio modo de vida, volvía a la religión y, tiempo después, retornaba a los escenarios. Durante la segunda mitad de los cincuenta, en lo más alto que hasta entonces pudo alcanzar su carrera, decidió dejar las giras. Regresó en los sesenta. Y una de sus incursiones europeas fue en 1962 junto a The Beatles. Luego, el cuarteto interpretó algunas de sus canciones, a pesar de que sus discos se orientaron cada vez más hacia la propia composición.

"Long Tall Sally" fue una de ellas. Luego de conocer a Little Richard personalmente el grupo incorporó el tema en muchos de sus conciertos. En general, hacia el final de sus shows. Incluso, hizo varias grabaciones aunque no quedaron plasmadas en los discos oficiales de la banda.

En la historia de The Beatles quedó como una especie de Lado B de A Hard Day's Night . El grupo la grabó en una sola toma, durante las sesiones de aquel álbum, pero no fue parte del long play. Pero la cantaron en programas especiales de televisión ( Around The Beatles , ITV, el 19 de abril de 1964) y de radio (está incluida en una publicación de 1994 con actuaciones del grupo para la BBC). El tema los acompañó en la mayoría de sus giras, incluso en el concierto de Candlestick Park, en San Francisco, el 29 de agosto de 1966, cuando decidieron de dejar los tours de conciertos. Años después, Lennon, para su carrera solista tomaría temas de Richards como "Slippin' and Slidin'.

En el disco In Rock (1970) de la banda británica Deep Purple se incluyó la canción "Speed King" que está dedicada a Richard. Si bien no lo menciona, cita a varias de sus canciones y la palabra "little" aparece en cada estrofa.

Good golly , said little miss molly / When she was rockin' in the house of blue light / Tutti frutti was oh so rooty / When she was rockin' to the east and west / Lucille was oh so real / When she didn't do her daddies will / Come on baby, drive me crazy--do it, do it / I'm a speed king you go to hear me sing / I'm a speed king see me fly

The Rolling Stones también fueron beneficiarios de la corriente musical que Little Richard, junto a otros, inauguraron en la década del cincuenta. Y así lo despidieron. "Me entristece mucho escuchar sobre el fallecimiento de Little Richard", escribió Mick Jagger . "Fue la mayor inspiración de mis primeros años de adolescencia y su música todavía conserva misma energía eléctrica cuando la tocas ahora".

En 1963 Richard participó en una gira con The Rolling Stones. "Cuando estábamos de gira con él, observaba sus movimientos todas las noches y aprendía de él cómo entretener e involucrar a la audiencia y siempre fue muy generoso con los consejos que me brindó", continuó Jagger. "Contribuyó tanto a la música popular! Te extrañaré Richard, Dios los bendiga".

También se manifestó Keith Richards : "Es muy triste escuchar que mi viejo amigo Little Richard ha fallecido. Nunca habrá otro. Era el verdadero espíritu del Rock'n Roll ".

Fuente: Reuters