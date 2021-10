Ángel de Brito mandó al frente a Cinthia Fernández por el desorden que tiene en su auto: “¡Qué horror!”

Ángel de Brito compartió un video en su cuenta de Instagram para mostrar el desorden en el auto de Cinthia Fernández, panelista en el ciclo que conduce en la pantalla de eltrece. El periodista, además de escracharla, la criticó por la cantidad de objetos que tiene en el asiento delantero y los enumeró uno por uno. La bailarina no tardó en responderle.

“Explicame tu auto”, le pidió el conductor de Los ángeles de la mañana a su compañera de trabajo, que trató de poner orden al caos que tenía en la parte delantera del vehículo en ese mismo instante. En las imágenes se puede ver que la bailarina tenía una toalla blanca sobre el asiento del acompañante, que cubría un porta cosméticos transparente.

“Esto es porque entre piquete y piquete me voy pincelando”, argumentó ella mientras le daba una respuesta al conductor. “O sea, te vas maquillando en el auto”, completó De Brito. Acto seguido, la exprecandidata a diputada dijo que el toallón estaba en ese lado del vehículo por un motivo específico. “Se me rompió el baúl y tengo que apoyar las mochilas (de las nenas), y como vivo en el campo, entonces me llenan de barro el asiento”, precisó.

Ángel de Brito criticó el desorden en el auto de Cinthia Fernández

“Me gusta que tenés el repelente, el desodorante, un perfume y un matafuegos”, enumeró el periodista sobre el resto de las cosas que estaban en el piso del vehículo. En las imágenes también se puede ver algunos afiches políticos que hacen referencia a la ajetreada agenda que tuvo hasta la fecha de las PASO en medio de su precandidatura.

Luego de que el conductor compartiera las imágenes con sus más de 2,7 millones de seguidores en la red social, la panelista se descargó con furia al verse desde la perspectiva del conductor. “¡Qué horror! Te odio. Mi auto es lo único que no ordeno en mi vida”, escribió sobre el video que replicó en su perfil de la red social mientras justificaba el caos dentro de su vehículo.

Ángel de Brito escrachó a Cinthia Fernández por el desorden de su auto (Foto: Instagram/@angeldebritooki)

La experiencia mística de las hijas de Cinthia Fernández

Hace unos días la panelista reveló que una de sus hijas vivió una experiencia mística tras un accidente a caballo. Según contó en su Instagram, Francesca, Charis y Bella tienen “conversaciones con Dios”.

Cinthia Fernández reveló la experiencia mística que viven sus hijas

“Esto empezó cuando nos fuimos de campamento. Nunca les conté pero Francesca montó unos caballos de campo a pelo, la idea era que pasearan, pero salió galopando y se comió un bosque entero. Se cortó toda la cara”, dijo y amplió que, a partir de esto, la niña posee una fuerte devoción por la religión y que incluso se ha enfrentado a la crítica de algunos amiguitos por defender sus creencias.