La madre de Chano Moreno Charpentier, a solas con Gastón Pauls: “Mi hijo hace 20 años que está luchando”

En Seres libres, el programa conducido por Gastón Pauls, el actor presenta todos los viernes, por la pantalla de Crónica HD, entrevistas íntimas con diferentes figuras de nuestro país que le dan batalla a las adicciones. Este viernes 3 de septiembre, a las 22, se emitirá la charla que entabló con Marina Charpentier, madre del músico Santiago “Chano” Moreno Charpentier.

En un adelanto que se ha difundido se puede ver a Marina junto al conductor, con quien se abrió acerca de la lucha del músico, y con quien ya estaba en contacto antes de la internación de Santiago. “Mi hijo hace 20 años que está luchando con la adicción”, contó. “Y con la pandemia ha sido un año muy duro para todos los adictos, y [Chano] ha estado complicado, no ha estado bien. Yo estaba todo el tiempo tratando de ver qué más podía hacer porque él ha estado internado y ha hecho miles de tratamientos”, compartió en un breve extracto de la entrevista que se podrá ver completa el viernes.

Recordemos que Pauls contó en su programa que había intercambiado mensajes con Chano horas antes del episodio. “Estoy en contacto con la madre de Chano, Marina, desde dos días antes de la tragedia. Me dijo, mientras hablamos, que yo contara en el programa algunas situaciones para que no haya grietas, para que no haya peleas, porque está pidiendo aceptación, ojos abiertos, corazones abiertos de la sociedad, para dejar de tirar culpas a otros, para dejar de tirar la mugre debajo de la alfombra, que es lo que lamentablemente se ha hecho durante décadas en este país y tristemente seguimos haciendo”, remarcó el actor.

Gastón Pauls contó que trató de internar a Chano horas antes del ataque

“Lo que voy a contar a continuación, lo hago con la autorización de Marina, la madre de Chano. El sábado estaba a punto de entrar al cumpleaños de un amigo y recibo un mensaje de ella. Angustiada, me pedía ayudar a su hijo quien estaba en una situación crítica desde hacía unos días. Le mandé un mensaje a Chano con mucho respeto porque sé que en el consumo siempre hay dolor, paranoia, soledad, desesperación, ceguera. Chano me respondió el mensaje y quedamos en hablar el día domingo. Yo había hablado con personas para ver si podíamos internarlo o acompañarlo de alguna manera en ese momento crudo que estaba viviendo, porque los que hemos consumido sabemos qué es el infierno, el horror”, indicó Pauls. “Lamentablemente ese llamado no llegó y después ocurrió lo que ocurrió”, amplió el actor.

El presente de Chano

Chano junto a su tío en su primera aparición luego del alta médica

Santiago Moreno Charpentier reapareció hace unos días en una fotografía que llevó tranquilidad a sus seguidores. El artista, que pasó 18 días internado en una clínica porteña recuperándose de las heridas que le ocasionó un disparo en el abdomen por parte de un policía, posó con su tío, Esteban Charpentier. La foto fue publicada por el propio Esteban a través de sus redes sociales. En la imagen se lo ve a Chano sonriente y con el libro escrito por su tío titulado Los que el viento se llevó, poesía en cómic.

La foto de Chano que compartió su hermano Bambi Instagram

El 12 de agosto, el cantante había sido dado de alta del Sanatorio Otamendi, desde donde Bambi, su hermano, subió una imagen en blanco y negro de Chano. El músico estaba mirando por la ventana, de pie, con un buzo y los tatuajes vinculados a Tan Biónica, como el de la canción “Hola mi vida”. “Acá con el hijo de la ex mujer de mi viejo”, escribió Bambi en sus Stories, donde sumó tres emojis: un corazón, una cara feliz y un brazo haciendo fuerza, y el tema de Vampire Weekend, “Step” (“paso”, en inglés). Posteriormente, Chano grabó un video en el que contaba que iba a ir a otro lugar para continuar su tratamiento. Su nuevo destino fue una clínica de Boulogne.

El video de Chano Moreno Charpentier, a horas de recibir el alta médica

“Queridos amigos, soy Chano desde el hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente”, comenzó diciendo el artista. “Gracias a todo el plantel de médicos, enfermeros, gerentes, que me han tratado como nunca me han tratado en un hospital en mi vida. Quiero agradecer también a los medios, a los chicos que están pasando frío abajo, los cronistas“, prosiguió. “Esta no es una manifestación caprichosa, sino que yo tengo que ponerme en primer lugar y tengo que curar mi adicción a las drogas, asi que me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento. Necesito muchísimo respeto, no solo por mí sino por los compañeros que necesitan del silencio para poder seguir con el tratamiento de su enfermedad de adicción”, remarcó.

El hecho y la causa

Marina Charpentier, al momento de brindar su testimonio del hecho Ricardo Pristupluk

Chano estuvo internado en terapia intensiva del Sanatorio Otamendi hasta el día viernes 30 de julio. El músico fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia en la que le extirparon parte del páncreas, el bazo y el riñón izquierdo, y además le suturaron una perforación del colon. Luego de ser trasladado a una habitación común, el exlíder de Tan Biónica pudo mantenerse sin sedación. “No tuvo una recaída clínica. Tiene momentos de ansiedad y excitación que llevan al equipo médico a aumentar cuidados y prevenciones”, informó entonces el periodista Guillermo Lobo. Y agregó: “Sus estudios clínicos dan valores aceptables y sigue siendo un paciente muy delicado”.

El cuchillo con el que Chano habría amenazado a los efectivos Policía de Buenos Aires

El disparo recibido fue efectuado por el efectivo Facundo Amendolara, quien fue imputado por “lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial”, delito que prevé una pena de hasta 15 años de prisión. Recordemos que en ese momento Chano se encontraba en su casa de Capilla del Señor en un aparente brote psicótico.

El barrio La Verdad en Exaltación de la Cruz, dónde fue herido por la policía el músico Chano Enrique Villegas - LA NACION

El 18 de agosto se do a conocer la declaración de una médica, quien refutó las afirmaciones de Marina y Esteban Charpentier, madre y tío del músico, quienes habían declarado que el día en que fue herido de un balazo por el oficial de la policía bonaerense, Chano no empuñó un arma y ni estaba agresivo o violento. La profesional Emily Torrico Céspedes, que llegó a la casa de Capilla del Señor convocada para “calmarlo” y poder trasladarlo para su internación, amplió su declaración testimonial y ratificó todo lo que había dicho la primera vez: que antes de ser baleado, el artista tenía en sus manos una cuchilla de 30 centímetros y a los gritos amenazaba con matar a todos.

Además de la declaración testimonial de Torrico Céspedes, se supo que por el momento Chano no va a declarar en la causa. “Hay que esperar a que se encuentre en condiciones psicofísicas. Por ahora el médico tratante no lo autorizó”, explicó a LA NACION una calificada fuente judicial.

