Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas
Tras la eliminación de Tati Luna, el público vuelve a tener la posibilidad de sacar a un hermanito de la casa; los participantes formaron una placa picante que dejó mucho que hablar
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La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá su 18.ª eliminación el próximo lunes 8 de junio tras la conformación de una nueva placa picante. Esta semana, con la continuidad del voto negativo del público, ya hay dos apuntados como los favoritos para abandonar la competencia en las encuestas que circulan en redes sociales.
Con la conformación de una nueva placa, quedaron nominados los siguientes cinco jugadores: Brian Sarmiento, Matías Hanssen, Juani “Juanicar” Caruso, Yisela “Yipio” Pintos y Franco Zunino. Vale recordar que hay tres participantes que bajaron de placa con voto positivo de la siguiente manera: Andrea del Boca, Solange “Sol” Abraham y Emanuel Di Gioia.
A raíz de eso, la audiencia evidenció que está dividida para votar a quién quiere que abandone la casa, por lo que hay muchas dudas. La encuesta realizada por “Fefe” Bongiorno, en la que enfrentó a Brian, Juanicar, Yipio y Zunino, reveló que sus seguidores están mayormente en contra de Franco, quien sumó el 37,8%.
De igual manera, es importante remarcar que Sarmiento quedó apenas por detrás con el 32,6% de los votos, por lo que la audiencia evidenció estar dividida para elegir a quién quiere eliminar. Por detrás quedaron Yisela Pintos con el 18,1% y Juan Caruso con el 11,5% de los 5.124 votos totales.
Luego, Diego Poggi utilizó su canal de difusión en Instagram para realizar su propia encuesta y los resultados fueron categóricos. En este caso, el más votado fue Brian con más de 9300 votos, mientras que Zunino acumuló poco más de 4000, Yipio lejos con 1700 y los otros dos hombres directamente con menos de 1000 cada uno.
Si estos resultados se repitieran el lunes, Gran Hermano Generación Dorada volvería a tener una eliminación masculina, luego de lo que fue la salida de Tatiana “Tati” Luna. Antes de ella, hubo una excepción donde se fue Eduardo Carrera (16°), pero previamente se fueron de manera consecutiva cuatro mujeres: Daniela “Dani” de Lucía (12°), Grecia Colmenares (13°), Lola “Lolo” Poggio (14°) y Danelik Galazan (15°). Ahora solo resta esperar, pero el público parece tener decidido que Brian o Zunino abandone el reality el próximo lunes 8 de junio.
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