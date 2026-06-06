El video viral de la influencer coreana que explicó los escándalos amorosos de la China Suárez: “Amenaza”

Sin importar cuánto tiempo pase, hay ciertos escándalos mediáticos que parecen no tener fecha de caducidad y en el momento menos esperado pueden resurgir. Esto justamente sucedió esta semana cuando se viralizó un video en el que una influencer coreana contó en detalle la polémica y controversial vida amorosa de María Eugenia “la China” Suárez: desde ser la tercera en discordia en el matrimonio de Nicolás Cabré y Eugenia Tobal al episodio del motorhome con Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña.

“La actriz a la que llaman la roba-maridos”, fue lo primero que se pudo leer en el video que publicó el 28 de abril la influencer coreana Stephanie Soo, que acumula 6.5 millones de seguidores y 232 millones de Me Gusta en TikTok (@stephaniesooyt), 6.5 millones de suscriptores en su canal de YouTube y cerca de 800 mil seguidores en Instagram. “Ninguna relación está a salvo cerca de esta mujer”, escribió.

Una influencer coreana se viralizó por detallar los escándalos amorosos de la China Suárez (Foto: Captura de video / Instagram @StephanieSoo)

Lo primero que aclaró es que la China Suárez “no es una persona cualquiera, sino una muy específica”. “En la Argentina aparentemente es un fenómeno cultural. Es una estrella infantil”, continuó a modo de dar contexto. Acto seguido, se remitió a 2012 para introducir a la actriz Eugenia Tobal. “Acaba de pasar por un momento muy duro. Está casada y sufrió un aborto espontáneo”, señaló.

La influencer Stephanie Soo recordó el escándalo entre la China Suárez, Eugenia Tobal y Nicolás Cabré (Foto: Captura de video)

“Su esposo, Nicolás [Cabré], es como la versión argentina de Ryan Gosling mezclada con Zac Efron y es el hombre que todas las mujeres quieren. Surgieron rumores de que él no estaba haciendo el suelo solo, y que la China, su joven y magnética coprotagonista, ya no es solo una actriz de reparto del programa, sino que se está convirtiendo en una protagonista de su vida privada”, remarcó y señaló que ocho meses después de su casamiento, Tobal y Cabré anunciaron su separación y que él blanqueó su relación con Suárez, que trabajaba en la tira Los únicos.

“Este es el momento que definió la imagen de la China para el público. Pero se pone peor”, advirtió la influencer. “Ella y Nicolás se separan y ella tiene la escena del motorhome”, señaló para referirse al episodio ocurrido en 2015 durante el rodaje de la película El hilo rojo. “Esto la convierte en una amenaza permanente para la familia argentina. Si hay que declarar una emergencia familiar, es la China Suárez. Eso es lo que dice la gente”, explicó la joven.

Además de la relación entre Suárez y Cabré, la influencer también explicó cómo fue el escándalo del motorhome entre la actriz, Vicuña y Pampita (Foto: Captura de video)

“Benjamín y Pampita están juntos y él está a punto de hacer una película con China Suárez”, explicó la influencer con un dejo de lamento, para anticipar lo que pasó. Según las versiones, Pampita —a quien la influencer definió como una “top model argentina”— habría encontrado a su marido Benjamín Vicuña —a quien comparó con Bradley Cooper— en una situación comprometida con Suárez. La pareja finalmente se separó después de una década y cuatro hijos en común y él blanqueó su relación con la actriz, con quien tuvo dos hijos y de quien se separó en 2021.