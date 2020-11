Lola Latorre habló de sus problemas de acné con su comunidad de Instagram

Lola, la primera hija de Yanina y Diego Latorre, ganó una rapidísima popularidad durante este año gracias a su incorporación al Cantando 2020. Si bien la joven estaba acostumbrada a los flashes de las cámaras debido a la profesión de sus padres, desde hace un tiempo ella misma se convirtió en un personaje mediático que le costó, en más de una oportunidad, ser blanco de críticas.

De igual manera, la influencer no deja de crecer en sus redes y además de compartir tips de belleza y moda, recientemente habló de un problema personal con el que muchos adolescentes se sintieron identificados: el acné.

Historia de Instagram de Lola Latorre

En más de una oportunidad, Lolita -como se hace llamar en su comunidad- les contó a sus más de 600.000 seguidores que los problemas en la piel la suelen acompañar. De hecho, cuando comenzó la cuarentena evidenció algunos rastros en su cara con el fin de reflejar alguna que otra intimidad.

En este sentido, a meses de aquella primera confesión respecto a su piel y tras haber tenido Covid-19, la joven de 19 años se animó a contarles una vez más a sus fans la etapa que atraviesa. "Me estoy haciendo un tratamiento de marcas porque al principio de la cuarentena me broté demasiado la cara", dijo. "No sé si era estrés o nervios por todo lo que estaba pasando, pero me broté demasiado en los cachetes sobre todo", aseguró.

"Hicimos tratamiento con mi dermatóloga y se me fue el acné, pero ahora me quedaron marcas y las estoy tratando. Por eso no puedo estar al sol y todos los días me pongo cremas", explicó Lola en una serie de historias en las que advirtió que estaba grabándose sin ningún tipo de filtro.

"Sé que muchos también están pasando por esto y por eso me gusta compartirles algunas recomendaciones", expresó y subrayó la importancia de visitar a un profesional antes de cualquier tratamiento.