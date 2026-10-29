Lola Malm Green, la joven que conquistó el corazón de Benicio Gravier

El tercer hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier atraviesa una época de grandes cambios. A sus 21 años, tras sus primeros pasos como modelo y su presencia en la Semana de la Moda de Milán, debutó como actor en la serie Margarita. Frente al crecimiento de su popularidad, el joven cuenta con el respaldo incondicional de su familia y el sostén de su novia, Lola Malm Green. La pareja lleva cuatro años junta. Aunque se conocen desde la infancia, su amistad floreció durante la etapa final de la escuela secundaria. Ella trabajó en el modelaje desde niña, pero hoy prioriza el terreno empresarial.

Benicio Gravier y su novia de hace cuatro años (Foto: Instagram @lolamalm_)

Lola cursa la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés. Su meta fija su graduación para el año próximo. Su formación se enfoca en marketing, estrategia y negocios internacionales. En sus redes profesionales, la joven se define como una persona organizada, proactiva y con un claro perfil analítico frente a los desafíos.

En sus redes profesionales, la joven se define como una persona organizada, proactiva y con un claro perfil analítico frente a los desafíos (Foto: Instagram @lolamalm_)

Durante la primera mitad de 2026, la estudiante realizó un intercambio en la escuela de negocios ESIC de Madrid. Este viaje enfrentó a la pareja al reto de un vínculo lejos de casa. Las videollamadas y las conversaciones frecuentes mantuvieron cerca a los jóvenes hasta la llegada de Benicio a Europa para reencontrarse con ella.

El vínculo formal arrancó en 2022, mientras finalizaban el colegio secundario. Sin embargo, el camino hacia el noviazgo exigió paciencia (Foto: Instagram @beniciogravier)

Lola completó sus estudios primarios y secundarios en el colegio Northlands. Tras esa etapa, pausó el modelaje para enfocarse de lleno en su carrera universitaria. A pesar de mantener un perfil reservado, comparte en redes sociales sus vestimentas y viajes. Es habitual su presencia en reuniones familiares junto a los Mazza-Gravier. Benicio valoró en entrevistas esa química natural y destacó la excelente integración de la joven con todo su entorno desde el primer día.

El origen de la historia de amor

En apariciones públicas, el actor dio detalles sobre el inicio del romance. El vínculo formal arrancó en 2022, mientras finalizaban el colegio secundario. Sin embargo, el camino hacia el noviazgo exigió paciencia. Años atrás, él mantuvo un breve vínculo con una amiga de Lola. Por esa razón, ella pidió una pausa de dos o tres meses para hablar con su entorno antes de dar el paso definitivo. Benicio respetó esa decisión para comenzar la relación con total claridad.

Benicio Gravier y Lola Malm Green llevan cuatro años de relación (Foto: TikTok @beniciogravier)

El avance de la carrera actoral del joven impulsó nuevos desafíos para ambos. Durante el rodaje de la serie en Uruguay, Lola estuvo presente para apoyar a su novio en cada etapa. Tuvo la oportunidad de integrarse al elenco y al equipo de producción, proceso en el cual aprendió los secretos de una industria nueva para los dos.

Los jóvenes comenzaron su relación cuando estaban en el colegio secundario (Foto: Instagram @lolamalm_)

El hijo de Valeria Mazza no oculta su lado romántico. De esa manera asegura que disfruta de organizar salidas especiales y buscar excusas para vestirse bien en cada cita. Tras superar la etapa escolar, la distancia geográfica y la llegada de la fama, la pareja consolida su historia con madurez y proyectos compartidos a futuro.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA