Daddy Yankee anunció su retiro: qué países recorrerá con su gira despedida y cuándo llegará a la Argentina

Ramón Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee, anunció que este año será el último inmerso en el mundo musical. El video de despedida lo publicó este domingo en sus redes sociales, allí aseguró que en este 2022 hará una gira de despedida para disfrutar por última vez junto a todos los fans, que siguen su trabajo desde hace 32 años.

Pionero en la cultura del reguetón, el boricua, de 45 años, le pone punto final a una trayectoria súper exitosa que lo tuvo entre los referentes de su género durante tres décadas. Sus letras y ritmo pegadizo lograron captar la atención de un numeroso público que compró más de 17 millones de álbumes. Dentro de su amplio repertorio, Daddy Yankee catapultó a 84 de sus canciones en la lista de los Hot Latin Songs.

Intérprete de los hits “Gasolina”, “Llamado de emergencia”, “La despedida”, entre otros, el puertorriqueño encabezará #LaÚltimaVueltaWorldTour que tendrá su inicio por Latinoamérica el 10 de agosto en Portland, Estados Unidos, y seguirá su recorrido en otros países de América del Norte como México y Canadá. A finales de septiembre, su vuelo aterrizará en América del Sur y su primer show será en Chile; posterior a ese evento, tras tres años de ausencia, recalará en Argentina, con fecha confirmada para el 1 de octubre y escenario a confirmar.

Los países de Latinoamérica que disfrutarán de los últimos recitales de Daddy Yankee Foto: @ojovallenato_

Ecuador, Colombia, Perú, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y México serán los últimos destinos. En el país azteca dará su función final el 2 de diciembre, de esta manera se despedirá definitivamente de los escenarios tras cuatro meses de gira con la pieza musical llamada “Legend Daddy”.

El anuncio oficial de su retiro de la industria musical

En un video que publicó en YouTube y en sus redes sociales, Daddy Yankee anunció el desenlace de su camino profesional y dejó sentidas palabras para quienes lo acompañaron desde el principio: “Esta carrera, que ha sido una maratón, al fin ve la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado y regalado. A este género dice la gente que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertirlo en el más grande del mundo”, sostuvo el cantante.

Daddy Yankee anunció su despedida de la música Fuente: www.daddyyankee.com

Y prosiguió: “Siempre trabajé para no fallarles, para no buscar un problema, he tenido mucha disciplina para poder inspirar a todo chamaquito (pequeño) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen para sus familia, y los suyos”.

Por otra parte, manifestó su orgullo por el cambio de paradigma en su país de origen: “En los barrios donde nosotros crecimos, la mayoría quería ser narcotraficante. Hoy, bajo para los caseríos y la mayoría quiere ser cantante. Eso, para mí, vale mucho”.

“Formalmente, anuncio mi retiro de la música entregándoles mi mejor producto, mi mejor gira de conciertos. Los voy a despedir celebrando mis 32 años de trayectoria con esta pieza de colección llamada “Legend Daddy”, la misma recorre todos estilos en un álbum y simboliza la lucha, la guerra, el romance y la fiesta. Tengo el mayor de los agradecimientos para mi público, a mis colegas, productores de radio y televisión, prensa, plataformas digitales y a ti, que has estado desde el principio”, culminó.