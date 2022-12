Los 8 escalones de los dos millones: chocó dos veces el auto de su mamá y ahora busca comprarse el suyo

escuchar

Marcos tiene 20 años, vive en San Martín y el lunes participó de Los 8 escalones de los dos millones, el programa que conduce Guido Kaczka por la pantalla de eltrece. Se inscribió con un objetivo claro en mente: ganar el premio para comprarse su propio auto. Pero este deseo tenía una historia detrás, ya que chocó dos veces el vehículo de su madre y las cosas no terminaron del todo bien.

El programa de entretenimiento, que se transmite semanalmente en el horario nocturno, tiene la particularidad de recibir a distintas personas que comparten un objetivo: llevarse el premio millonario a casa. Sin embargo, los motivos de cada uno son diferentes: algunos quieren saldar deudas, viajar, pagar un tratamiento médico o también cumplir algún deseo. Este último fue el caso de Marcos, quien se presentó ante el jurado como vendedor de indumentaria masculina, y alguien a quien “le gusta conocer personas”.

El joven chocó dos veces el auto de su madre, por lo que, si se llevaba el premio, iba a usarlo para comprarse el suyo (Foto: Captura de video)

“Me gusta relacionarme con las personas en general”, le explicó el participante al conductor luego de que le llamara la atención la forma en la que se describió. Fue entonces cuando Guido aprovechó para hacerle la infaltable pregunta: qué haría con los millones si se los ganaba. Sin titubear, Marcos comentó que lo usaría para comprarse un auto, aunque advirtió que este deseo tenía una historia detrás.

Ante la curiosidad de Kaczka, el joven procedió a revelar la historia detrás de su decisión. “En realidad, yo manejaba el auto de mi vieja, pero hasta que lo choqué dos veces y bueno…”, reconoció y reveló que ambos episodios sucedieron con una “diferencia de cuatro meses”. Completamente sorprendido, Guido buscó corroborar si efectivamente entendió bien: “O sea, un choque, cuatro meses, otro choque”. A lo que Marcos le indicó que estaba en lo correcto.

En los 8 escalones de los dos millones

Pero, fiel a su estilo, el conductor quiso conocer más detalles de los acontecimientos y le preguntó en qué contexto ocurrió el primero. “Las dos veces con una moto”, sostuvo Marcos y aseguró que en ambas oportunidades “no pasó nada por suerte” y admitió que “los dos, igual, fueron choques muy bol...”.

En la misma línea, agregó que los impactos “fueron a velocidades bajas y muy bol..., de distracción mínima y choque”. De esta manera, el joven completó su historia de por qué, si ganaba, iba a usar el dinero para comprarse un auto. Cómo impactó dos veces el de su madre con una moto ya no tenía la opción de moverse solo. “Y no te lo presta más”, advirtió Kazcka, a lo que el participante reconoció: “No, claramente no”.

Participó de Los 8 escalones del millón y sorprendió a todos al contar a quién ayudaría si gana el premio

Días atrás, Verónica participó de Los 8 escalones del millón, que se emite en las tardes de eltrece, y no intentó ocultar su nerviosismo cuando llegó al quinto escalón. El conductor se dio cuanta de esto y ella le reconoció que no se tenía mucha fe. Para romper un poco el hielo, él decidió presentarla y preguntarle qué haría con el dinero. Ella no dudó en su respuesta y sorprendió al contar a quién ayudaría si ganaba.

Verónica participó de los 8 escalones del millón

Guido contó que la participante era jubilada, arquitecta y que vivía en Martínez. Ante la pregunta de que haría con el millón si se lo llevaba a casa, ella reveló que lo usaría “para problemas de salud de mi marida y operación de cataratas”. Ante esto, el conductor le consultó: “¿cómo se llama tu pareja?”. La participante dijo que su nombre era Ana y que estaban juntas hace 15 años y llevan cinco de casadas.

