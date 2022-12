Participó en Los 8 escalones del millón y protagonizó un momento sin precedentes en el programa: “Nunca nadie lo hizo”

escuchar

Los 8 escalones del millón lleva varios años al aire por la pantalla de eltrece. Si bien el ciclo tuvo algunos cambios, la modalidad siempre fue la misma: responder correctamente las preguntas para avanzar y acercarse al premio. Durante todo este tiempo, hubo lugar para las sorpresas, los momentos emotivos, y algunas situaciones que descolocaron a Guido Kaczka. No obstante, nada se compara con lo que sucedió durante el programa del lunes. Un participante protagonizó un hecho inédito que obligó al conductor preguntarle reiteradas veces si estaba seguro con su decisión, porque le requería, nada más y nada menos, que perder la gran oportunidad de competir por tres millones de pesos.

Tras la primera ronda de preguntas, fueron Hernán, Leticia, Marcos, Natalie, Beatriz y Darío los que avanzaron al escalón número siete. Ellos tenían que elegir quien de los dos que quedaron atrás tendría una segunda oportunidad. Para eso, Kaczka los presentó y reveló sus historias. “Está Juan, que es arquitecto. Trabaja de mantenimiento en un hospital, es docente en un colegio secundario y también en la Universidad de Buenos Aires”. Esto le llamó considerablemente la atención y le preguntó: “Pero, ¿qué tiene, 40 horas el día para vos?”. Entre medio de las risas, el participante reconoció que si bien “labura mucho”, lo que hace “le encanta”.

Juan es arquitecto, trabaja en un hospital y es docente (Foto: Captura de video)

Posteriormente, el conductor, se refirió al otro concursante. “Está Diego que es fletero y vive en Boedo”, comentó y le dio el pie para que compartiera a qué destinaría el dinero en caso de ganarlo. “A mi hermano, acompañando un tratamiento de salud mental, que son muy costosos, dando una mano ahí. También en un club donde juego a la pelota con chiquitos, dando también una mano ahí”, sostuvo el participante.

Juan participó del programa y tuvo una oportunidad única (Foto: Captura de video)

Una vez dicho esto, el resto tuvo que decidir quién subía un escalón más. Cinco de ellos eligieron a Diego, pero cuando le tocó a Darío, quien ya llevaba acumulados dos millones e iba por los tres, se vivió un momento inédito. “Guido, ¿te hago una pregunta? ¿Yo puedo bajar y que suban ellos, se puede hacer esa modalidad o ya no?”, le consultó. Rápidamente, aunque con un evidente dejo de sorpresa, Kaczka respondió a su inquietud: “Sí, claro, eso está dentro de las chances, pero nunca nadie hizo una cosa así”.

A partir de esto, el flamante ganador explicó por qué tomó esa decisión. Dijo que su sueño era jugar un solo programa y aunque ganó, acumuló dos millones y podía sumar uno más, pero reconoció que se sentía feliz con el solo hecho de participar.

Ante esto, el conductor le explicó cuáles eran las normas: “Darío, cada escalón necesita el número exacto de participantes. Esa es la regla para que avance el juego. Pero, no importa quiénes estén, por eso está la posibilidad desde que empezó el programa, de que si yo subí, pero quiero bajar, sube otro, completa cuatro y sigue el juego”.

Se bajó para que subieran sus compañeros y recibió el aplauso de todos

No obstante, le recordó algo crucial: si se bajaba, perdía la posibilidad de ir por los tres millones. Darío estaba convencido de su decisión y le remarcó: “No me quiero tentar, porque si sigo, después me embalo. Me parece que el sueño de todos nosotros es igual de válido, y me parece que ellos también se merecen la posibilidad de participar por el millón”. Rápidamente, en el piso comenzaron a resonar los aplausos, “Me da vergüenza, lo hago de corazón realmente”, sostuvo el hombre.

Tras darle una última oportunidad de repensarlo y ante la negativa de este, Guido le comentó que primero necesitaba que él bajara para que subieran los otros dos. Y eso hizo: se quedó con sus dos millones y le dio la oportunidad a sus compañeros de luchar por el premio.

“¡Suben entonces Diego y Juan al escalón número siete!”, anunció el conductor y volvió a remarcar que en lo que va del programa, “nunca pasó” algo así.

