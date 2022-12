Fue a Los 8 escalones del millón y sorprendió a todos al contar a quién ayudaría si gana el premio

escuchar

Día tras día, Los 8 escalones del millón (eltrece) suma nuevos participantes que se inscriben con el objetivo de poner a prueba sus conocimientos para llevarse a casa la importante suma de dinero que está en juego. Algunos planean destinarlo para pagar deudas, arreglar la casa, viajar o para cuestiones médicas. Este último fue el caso de Verónica, que participó en el programa y contó que, si ganaba, iba a ayudar a su “marida” con temas de salud.

Hay participantes que se sienten confiados a la hora de jugar o por lo menos así lo demuestran. Se paran firmes, se concentran y hacen todo lo posible para responder de manera correcta. Otros, por su parte, no dudan en reconocer que efectivamente están nerviosos, y hasta dudan de sus capacidades para hacer una buena competencia. Guido Kaczka advirtió esta actitud en una de las participantes, y no dudó en preguntárselo.

Verónica es jubilada y vive en Martínez (Foto: Captura de video)

“Verónica, ¿qué te pasa? ¿No te tenes fe?”, quiso saber el conductor, tras ver los gestos y muecas que hacía. Sin intentar ocultarlo, ella reconoció que estaba en lo correcto y, aunque primero dijo que “no”, después fue más positiva: ”poquito”. Al oír su respuesta y al advertir que estaba a mitad de camino, Guido le consultó: “¿Qué, en el 5?”. Ella asintió y él agregó:“¿Qué, ya lo pensabas, cuando venías para acá? ¿Qué el 5 era un problema?”, a lo que ella afirmó que sus suposiciones eran correctas.

Pero el momento llegó y ya no había vuelta atrás. “Verónica, jubilada, arquitecta, que vive en Martínez, ¿y el millón para qué sería?”, quiso saber el conductor. “Para problemas de salud de mí marida y operación de cataratas”, reveló la participante. “¿Cómo se llama tu pareja?”, interrogó Guido. Ella cantó que su nombre era Ana y que estaban hace “15 años, pero casadas cinco”.

Antes de reanudar la competencia, Kaczka indagó un poco más con respecto a la operación que mencionó la participante. “Cataratas, cosas de la vejez”, indicó ella a lo que él sumó: “De la vida”. Pero Verónica no se quedó atrás. “De la vida… Media loca”, manifestó divertida. Para cerrar el ida y vuelta y seguir con el juego, Guido acotó: “De la vida que transcurre, nadie está exento”.

Si bien la participante admitió en voz alta que se tenía “poquita” fe en esa instancia del juego, logró no solo responder bien las preguntas del quinto escalón, sino también llegar a la gran final. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, fue superada por una de sus compañeras, quien finalmente se llevó el cheque del millón de pesos.

Participó en Los 8 escalones del millón y protagonizó un momento sin precedentes en el programa

El programa que conduce Guido Kaczka vivió una situación inédita y sin precedentes. Darío ganó dos millones e iba por los tres, pero decidió bajarse de la competencia para que dos de sus compañeros pudieran avanzar, algo que nunca antes ocurrió.

“Guido, ¿te hago una pregunta? ¿Yo puedo bajar y que suban ellos, se puede hacer esa modalidad o ya no?”, le consultó el participante. Con un dejo de sorpresa, Kaczka dijo: “Sí, claro, eso está dentro de las chances, pero nunca nadie hizo una cosa así”. Acto seguido, explicó que para que avance el juego “cada escalón, necesita el número exacto de participantes”.

Se bajó para que subieran sus compañeros y recibió el aplauso de todos

De esta manera, Darío se retiró de la competencia y decidió que siguiera solo un compañero, sino dos. “No me quiero tentar, porque si sigo, después me embalo. Me parece que el sueño de todos nosotros es igual de válido, y me parece que ellos también se merecen la posibilidad de participar por el millón”, sostuvo.

