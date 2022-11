Los 8 escalones del millón: se ganó una fortuna y tuvo un gesto que conmovió a Marina Calabró

escuchar

Durante la noche del lunes en Los 8 escalones del millón (eltrece) se vivió un hecho particular e histórico, por el cual no solo Guido Kaczka, sino que también el jurado completo, terminó conmovido tras la decisión del participante de donar la fortuna obtenida. En medio de la emoción, el jugador explicó por qué no volvería más.

Hernán Parada se consagró como el ganador de una cifra exorbitante dentro del concurso de preguntas y respuestas: con un pozo acumulado de seis millones de pesos, dio el siguiente paso y alcanzó los ocho millones. Luego de acertar con la pregunta “¿Cuál es el nombre de la familia real de Qatar, anfitriona del Mundial, compuesta por un jeque, tres esposas y 13 hijos?”, el participante de Los 8 escalones recibió un gigantesco cheque, el cual duró muy poco entre sus manos.

Tras la alegría que causó en el estudio y luego de ser consciente acerca del cambio de reglas de juego que fueron anunciadas la semana pasada, Kaczka expresó: “Hernán Parada, el máximo ganador de la historia de Los 8 escalones. De 38 años, que trabaja para una empresa de ciberseguridad y que vive en Villa Ballester con su pareja Romina. Josefina y Joaquín son sus hijos. Se recibió hace poquito de locutor. Tiene ocho millones con los que va a hacer de todo”.

Ganó en Los 8 escalones una cifra increíble pero donará el premio (Fuente: El Trece/Captura de video)

Luego de la emoción que conmovió al conductor de Los 8 escalones, le realizó la típica pregunta acerca de si volvería en la edición siguiente en busca de los 10 millones de pesos. Fue en ese instante que el participante hizo una excepción, ya que si se negaba a concurrir al próximo programa, su premio sería dado al segundo finalista. Cabe recordar que desde la semana pasada, Parada asistía al concurso y en las tres jornadas anteriores alcanzó tal millonaria cifra.

Quien no pudo contener las lágrimas fue Marina Calabró: “Un placer que haya un programa en la televisión que premie el saber”. Tras ese ímpetu, el concursante respondió: “Recién Marina me sacó las palabras de la boca, celebro que haya un programa que premie el conocimiento. Creo fervientemente que la educación y el saber nos libran de cualquier esclavitud, nadie nos puede hacer esclavos de nada si podemos decidir por nosotros”.

Aquellas mismas palabras generaron los aplausos del jurado y provocaron la sorpresa de Kaczka ante el gesto del participante de donar los dos millones de pesos a Georgina, la segunda finalista y quien resaltó que en el examen de ingreso a Los 8 escalones obtuvo un 75% de preguntas acertadas. A pesar del tedioso camino por el que terminó en el primer lugar por cuarta vez, Parada justificó su decisión.

Batió el récord en Los 8 escalones y lo donó (Fuente: El Trece)

“Creo también que en un mundo de tanto odio hay solidaridad también, y yo vine acá por un sueño. Voy a poder armar mi estudio, el proyecto familiar no va a estar cubierto del todo, pero es un paso gigante a no tener nada, así que si Georgina acepta me gustaría cederle los últimos dos millones”, agregó el ganador de Los 8 escalones. De inmediato, su compañera demostró el pleno agradecimiento a Parada: “Gracias, te lo agradezco mucho”.

LA NACION