Vivió una tragedia y ahora está a punto de lograr un increíble récord en Los 8 escalones del millón

escuchar

Germán es un participante de Los 8 escalones del millón (eltrece) que fue a participar por el premio del programa el pasado jueves y estremeció a todos los presentes en el ciclo al contar que se le había incendiado su casa en el barrio porteño de La Boca. Este lunes, este concursante ganó por tercera vez consecutivas, llegó a los 3 millones en total y se quebró al momento de su triunfo. “Tengo un sueño”, dijo, con lágrimas en los ojos, cuando Guido Kaczka le preguntó si volvería al programa por más.

Fue una pregunta científica realizada por el investigador Francisco Ballarini la que definió la suerte de Germán, que enfrentaba en la final de Los 8 escalones a Ana Lía. “¿Cuál de los siguientes conceptos pertenecen al naturalista Charles Darwin?”, era el interrogante, cuya resolución era la opción C: “La selección natural”.

Vivió una tragedia y ahora está a punto de ir por un récord en Los 8 escalones del millón

Si bien los dos concursantes contestaron de manera correcta, la ventaja que llevaba Germán en el recorrido de las preguntas lo convirtió en el ganador, por tercera vez consecutiva, de Los 8 escalones del millón. “Germán, ¡tres millones de pesos! El jueves, uno. El viernes, otro. Y hoy, ¡tres millones!”, enunció Kaczka, conductor del programa, mientras el ganador se agachaba y se tomaba el rostro, estremecido por la emoción.

“Germán, que vive en La Boca, que se le incendió la casa -continuó el anfitrión del ciclo-. Hace cuatro meses fue el accidente, nos contó. El cariño de los amigos de Germán, que lo ayudaron, las ganas de él de ganar este juego y lo hace por tercera vez. Muy bien ganado”.

Ya con el cheque simbólico de los tres millones de pesos en sus manos y los ojos cargados de lágrimas, el triunfador de este lunes de Los 8 escalones del millón le prestó atención nuevamente al conductor, que le preguntaba: “¿Y ahora, Germán? ¿Y ahora? Porque podés seguir ganando”. La consulta de Kaczka tenía que ver con la posibilidad del hombre de regresar a participar en el ciclo de preguntas y respuestas, con la opción de ganar otro millón más.

El concursante Germán había contado el pasado jueves que perdió su casa a raíz de un incendio y este lunes ganó el programa Los 8 escalones por tercera vez consecutiva captura

Entonces, sin salir para nada de su estado de emoción, Germán respondió: “Me acuerdo cuando (Martin) Luther King dijo: ‘Tengo un sueño’. Y yo antes tenía un sueño, el de salir adelante. Lo que nunca pensé, en el camino, todo lo que iba a encontrar. Gente hermosa, con la que he compartido los momentos, he competido pero he dejado una linda relación, porque somos compañeros, no rivales. Vivimos a probarnos a uno mismo, no a los demás”.

“La gente que trabaja acá es espectacular. La producción. Todos, un amor. Y eso fue un plus que encontré... y ya sé, tengo que responder”, añadió el participante ganador.

Germán ganó por tercera vez consecutiva Los 8 escalones del millón y respondió que volvería el martes ante la consulta de Guido Kaczka captura

“Podés dejar acá y son dos millones o volvés y conservás los tres”, le explicó el conductor las nuevas reglas del programa, en las que si el ganador no regresa, pierde su premio y el dinero va para quien salió en segundo lugar.

Como toda respuesta, el concursante cuya casa se incendió, dijo: “Y seguimos con el leit motiv que tengo: ‘¡Vamos por más!’”.

“Sigue por más, entonces, cuatro millones de pesos busca mañana”, remató, entonces, Kaczka, mientras que Germán continuaba reponiéndose del shock emocional que había vivido tras su triunfo.

LA NACION