Los 8 escalones: ganó el millón, pero desconcertó al jurado al revelar que no se quedará con la plata

Noche tras noche, el estudio de eltrece se convierte en el escenario de decenas de personas que, a fuerza de puro conocimiento, intentan llevarse el ansiado premio que ofrece Los 8 escalones del millón. Ya sea para pagarse un viaje, invertir en el arreglo de la casa o para tener un ahorro extra, los motivos que llevan a la gente a anotarse son tan diversos como numerosos. Pero, en edición nocturna del jueves, el ganador desconcertó a Guido Kaczka, quien está a cargo de la conducción, al revelar el por qué no se quedaría con el millón de pesos.

Los 8 escalones: ganó el millón, pero desconcertó al jurado al revelar que no se lo quedará

Como todas las tardes y cada una de las noches, Guido Kaczka le dio la bienvenida a la audiencia del ciclo de preguntas y respuestas con una enorme sonrisa. Tras saludar a cada uno de los participantes y de presentar al jurado -conformado por la capocómica Carmen Barbieri, el periodista deportivo Martín Liberman, la cocinera Jimena Monteverde, la modelo Soledad Solaro y la comediante Dalia Gutman-, el conductor dio por comenzado el juego.

A pesar de su timidez, Diego pudo avanzar de manera firme y segura hasta ubicarse en la final, en donde se enfrentó a Martín. Ya sea por los nervios, la presión de sentir que estaban a apenas un par de respuestas del tan deseado millón de pesos o porque la casualidad hizo que les tocaran todas temáticas alejadas de sus conocimientos, los dos comenzaron la recta final con múltiples desaciertos.

Guido Kazcka invitó al participante a regresar por el segundo millón captura de video

Sin embargo, entrados en la segunda mitad del segmento, pudieron encontrar el balance y, tras contestar de forma correcta un par de veces, comenzaron a empatar. Ya ubicados en ese punto de inflexión, solo restaba que uno de los dos se equivocara para asegurarle el triunfo a su contrincante.

Esto sucedió con el reloj indicando las diez y media pasadas. Quien presentó la última consigna fue Dalia Gutman, invitada especial de la noche, cuya temática estaba enfocada en el mundo del entretenimiento y el teatro. “¿Qué comediante comenzó su carrera artística como bailarina clásica hasta que incursionó haciendo humor en TV en el programa Mar de Fondo, conducido por Alejandro Fantino?”, leyó, con su mejor voz de locutora.

Dalia Gutman fue la encargada de presentar la pregunta que definió al ganador captura de video

Felizmente, la humorista anunció que Diego fue quien dio con la respuesta correcta -Ana Martínez- y que así se consagraba como el ganador de la noche. Mientras le entregaban el gigantesco cheque y lo rodeaba una lluvia de papel picado dorado, repitió en voz baja varias veces: “No lo puedo creer”.

Todavía en shock, reveló que no se esperaba semejante triunfo y que toda su vida le habían dicho que él era perfecto para este tipo de programas de preguntas y respuestas, pero que nunca se animó a anotarse a ninguno por su timidez.

El ganador de Los 8 escalones aseguró que el millón se lo entregará a su hija captura de video

Al final, fue su hija de 18 años la que lo convenció de ir a Los 8 escalones del millón y, por eso, le daría el premio completo a ella. “Siempre me insistían, pero la que me convenció fue ella y el millón es para que se independice. Es para ella, yo ya no quiero más”, expresó.

Ya sobre el cierre de la noche, aseguró que regresará el viernes por la tarde para probar suerte por segunda vez y, quizás, engrosar el regalo para la joven.