Fue un histórico humorista de VideoMatch, volvió a trabajar con Tinelli y lo retaron en vivo

La última emisión de Canta conmigo ahora llegó con sorpresas, ya que aparecieron nuevas caras en el jurado de 100 personas. Entre las incorporaciones resaltó la presencia del periodista Bebe Contepomi, pero más destacó la aparición de una vieja figura de Videomatch: el uruguayo Sebastián Almada.

Comediante y cantante, Almada hizo una carrera importante en Argentina, durante muchos años de la mano de Marcelo Tinelli, hasta que decidió volver a vivir a Uruguay y se convirtió en figura de Canal 10, donde conduce el ciclo Máximo 90 con Soledad Ortega. Ahora, sin embargo, se lo podrá ver eventualmente en La Tele, el canal que transmite para Uruguay el nuevo ciclo de eltrece.

En su debut como jurado, Almada mostró que su química con Tinelli sigue intacta, y recurrió a la vieja canción de su personaje Maestruli para aportar humor, aunque desde un nuevo rol. Primero, se limitó a darle una devolución al participante Tato Giménez, y luego comenzó a divertirse y a entonar su clásico “Gracias, gracias Marcelo, gracias Cabeza por ser cómo sos. Yo te digo: ¡gracias! “.

Maestruli debutó como jurado en Canta Conmigo Ahora

“Perdón, ¿va a hacer todo el tiempo eso así?”, reclamó Tinelli. Almada se disculpó, pero segundos después comenzó de nuevo con el cántico, mientras alentaba a los otros 99 jurados para que cantaran y aplaudieran con él. “No entiendo, ¿va a estar todo el día cantando ‘Gracias’? Ya está”, soltó el conductor entre risas.

“Es un plomo, me cambió todo. ¡Dice que no me quiere interrumpir e interrumpe!”, lo retó una vez más Tinelli, con humor. En 2019, en un ciclo radial, Almada explicó por qué decidió irse de ShowMatch cuando comenzó Bailando por un sueño: “Quedarme a aplaudir, me daba, no sé qué. Está buenísimo lo que hacen los chicos porque no son reidores, lo apoyan bien a Marcelo, pero yo no me sentía cómodo”.

El uruguayo se sumó a Videomatch en 1995, y acompañó a Tinelli durante 10 años, con una propuesta de humor. Ayer, en Instagram, Almada celebró el reencuentro con su amigo.

Sebastián Almada con Marcelo Tinelli en Canta conmigo ahora. Foto: Captura de Instagram @sebaalmadaok

Lloró, cantó y logró un verdadero batacazo que conmocionó al jurado de Canta Conmigo Ahora: “¡Mejor que Joe Cocker!”

De cara al final de la etapa de audiciones, las noches de Canta Conmigo Ahora, por eltrece, se tornan cada vez más competitivas.

Los lugares dentro del grupo que pasará a la próxima instancia de la competencia disminuyen semana tras semana y, por ende, el trabajo de los jurados se complica: deben considerar bien a quién votan para que se quede y a quién eliminan del programa. La noche del martes no fue la excepción y, a pesar de haber sido dominado por la emoción segundos antes de cantar, uno de los participantes logró convencer al exigente panel de jueces.

Mariano Rodríguez, oriundo de Lanús, saludó a la audiencia con una sonrisa que parecía imborrable y un sentido del humor capaz de contagiar a cualquiera. “Mi trabajo actual es ser chofer de camiones. También, como hobby, canto en bares o en algunos cumpleaños”, relató durante su presentación previa a subirse al escenario. Y agregó: “En este momento estoy re incómodo con este traje, hace cinco años pesaba quince kilos menos, así que imagínate que estoy todo apretadito acá adentro, que no me puedo ni mover”.

Canta Conmigo Ahora: Lloró antes de cantar, pero la emoción le jugó a favor y sacó un gran puntaje

A su vez, reveló que toda su vida estuvo atravesada por la música, pasión que heredó de su padre, quien tocaba la guitarra y también participaba en certámenes de canto. Sin embargo, agregó con mucha tristeza que en lo que va del 2022, tanto su papá como su mamá fallecieron. “Tengo un dolor terrible en el pecho. Creo que al estar acá, me siento acompañado por ellos, así que voy a tratar de dar lo mejor porque sé que están acá guiándome en este momento”, manifestó.