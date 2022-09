Marcela Tinayre estalló contra Barby Franco por plantarla e ir a otro programa: “Sé profesional”

Un llamativo momento televisivo se vivió en las últimas horas con Marcela Tinayre y Barby Franco como protagonistas. La modelo había confirmado su presencia en el programa de la hija de Mirtha Legrand, pero luego decidió suspenderla. Inesperadamente, apareció a la misma hora en otro ciclo y la conductora estalló en vivo.

A menudo ocurren descoordinaciones y malentendidos durante los programas en vivo. El hecho de que no haya edición y que todo suceda ante los ojos del público da lugar a situaciones inesperadas que muchas veces sorprenden hasta a los propios protagonistas.

Eso fue lo que ocurrió en esta oportunidad entre Tinayre y Franco. Es que la modelo estaba invitada a participar en Las Rubias (Net TV), el ciclo televisivo que conduce Marcela. Cuando todo parecía acordado, la modelo, que está embarazada de su primera hija con Fernando Burlando, avisó a último momento que no iría porque no se sentía bien.

Hasta aquí no había ningún problema y se trataba de una situación comprensible. Sin embargo, al momento del programa ocurrió algo inesperado. A la misma hora que se emitía el ciclo, Barby Franco salía en vivo en Cortá por Lozano (Telefe). Allí, Verónica Lozano la recibió con un baby shower y ambas se mostraron risueñas y emocionadas por la situación.

La bronca de Marcela Tinayre con Barby Franco

Tinayre se enteró de esto y realizó un pase de factura en vivo. Todo el cruce fue retratado en Socios del Espectáculo (eltrece), donde se pudo observar lo que ocurría en ambos canales al mismo tiempo. “Quería hacer un comentario. Hoy iba a venir al piso Barby Franco con su pancita divina y ‘amorocita’”, comenzó la conductora ya de forma irónica en su programa.

A partir de ahí, expuso a la modelo y contó en detalle lo que había ocurrido: “De golpe dijo que se sentía mal y que no podía venir. Como está embarazada un poquito la entendés. Pero no la entendés que esté ahora en vivo en otro programa. Cuando seas profesional, sé profesional siempre, sino sos alguien de turno. Esas cosas no se hacen con un programa en vivo, hay que respetar sea el programa que sea”.

Mientras este reproche ocurría en un canal, la modelo disfrutaba muy contenta de la escenografía que le habían preparado en el programa que eligió visitar. “Estoy sorprendida por la producción que se mandaron. Me encantó. Ya tengo una gran idea para el baby shower, antes no tenía ni idea”, manifestó en el comienzo del diálogo.

Lejos de acusar recibo de las duras palabras de Marcela Tinayre, la modelo se mostró durante toda la entrevista de buen humor. La conversación, por supuesto, estuvo dominada por la temática del embarazo y eso fue lo que guió toda la charla. Sobre el final, la invitada incluso recibió un regalo por parte de la producción y todo era alegría a pesar de las quejas por el desplante en otro canal.