Los 8 escalones de los dos millones: la sorpresa de Guido Kaczka al conocer la profesión de una de las participantes

Además de sus valiosos conocimientos de cultura general, los participantes de Los 8 escalones de los dos millones (elTrece) cuentan con oficios, vivencias o historias de vida que provocan las más diversas reacciones en el conductor del programa, Guido Kaczka. En este sentido, el lunes por la noche, una de las concursantes sorprendió al anfitrión del ciclo con la profesión con la que ella misma se definió. “Soy la brujita de Quilmes”, dijo la mujer, que dejó asombrado al presentador.

El programa de preguntas y respuestas que ya es un clásico de la televisión estaba a pocos minutos de haber comenzado cuando su conductor le preguntó a la participante Marcela Montenegro por su oficio. “¿A qué te dedicás?”, inquirió el hombre al frente del ciclo. “Soy la brujita de Quilmes”, contestó la concursante. “No entiendo”, fue la reacción de Kaczka ante lo que acababa de decirle la mujer, que tuvo que repetir lo mismo: “Soy la brujita de Quilmes”.

“Pero no cómo te dicen. ¿A qué te dedicás?”, repitió el anfitrión de eltrece. “Ah, tiro las cartas desde los 10 años. Las cartas españoles”. “Ah, te dicen así porque esa es tu actividad”, cayó en la cuenta, entonces, el conductor. “Sí, esa es mi actividad y ayudo a la gente, y trabajo con mis manos”, añadió la autodenominada brujita.

“¿Pero te conocen en Quilmes?”, consultó Kaczka. “Soy muy conocida”. “Claro, la brujita que adivina -dijo el conductor-. Yo pensé que cariñosamente te decían la brujita, pero no. No es la actividad exacta de un brujo, porque es tarot”.

“No. Cartas españolas”, lo corrigió la participante. “La de sotas, las espadas... ¿Y esas que te dicen?”, volvió a inquirir el anfitrión de Los 8 escalones, siempre con un dejo de asombro en su voz. “Desde los 10 años que tiro las cartas”, precisó la mujer.

“¿Pero también te cuentan esas?”, preguntó Kaczka. “Todo”, replicó la brujita, y añadió: “Yo no soy tarotista. Aclaro. No fui a aprender a ningún lado. Yo lo hice de chiquitita. Agarré las cartas y me empezó”. “No entiendo. ¿Tirás cuántas cartas?”, preguntó el conductor. “Las 40 del mazo”, fue la respuesta. “Y depende el orden que salen los palos”, quiso comprender Guido.

“Depende como salgan. No, no tiene orden. Es un mazo de cartas y ponés el caballo si es hombre y ponés un as si es una mujer. Entonces, cortás, tirás las cartas y ahí te sale sobre tu futuro, sobre tu pasado y sobre tu presente”, dijo la mujer que, además de tirar las barajas españolas, según su cuenta de Instagram, @marce_montenegr0, ella también trabaja con energías y afirma que cura la culebrilla, el empacho, la pata de cabra, los parásitos y el hígado.

En su misma cuenta, sin embargo, la brujita de Quilmes hace una importantísima aclaración: “No hago milagros”.

Entonces, para aprovechar el hecho de tener una mujer que pude predecir el futuro, Kaczka le preguntó: “Tiraste algo del mundial y eso, ¿no?”. En ese momento, con una cara que no expresaba muy buenos designios, la brujita respondió: “Sí, más o menos”. Al percibir su expresión, el conductor del programa simplemente le pidió: “Ni me digas, Marcela”, y pasó a hacerle la pregunta correspondiente.

Lamentablemente, la brujita de Quilmes no llegó hasta el último escalón del programa, de manera que no pudo llevarse para su ciudad el gran premio de dos millones de pesos que entrega el programa al ganador.

