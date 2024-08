Los detalles escalofriantes de la denuncia que presentó María Fernanda Callejón contra su exmarido

Escuchar

María Fernanda Callejón y Ricardo Diotto se separaron a mediados de 2022, en medio de un escándalo. Aunque la actriz había mencionado en varias oportunidades que su expareja y padre de su hija Giovanna era violento, en las últimas horas, el fiscal de la causa realizó el pedido de elevación a juicio de la denuncia de la exvedette por violencia de género.

Callejón y Diotto se casaron el 14 de febrero de 2014 Gerardo Viercovich

Este jueves, en A la tarde (América TV), brindaron detalles de la escalofriante demanda. “Pedido de elevación a juicio oral de la causa Callejón. En otras palabras y bien fácil, el fiscal tomó las pruebas que presentó María Fernanda Callejón, las evaluó y, por lo tanto, está en condiciones de elevar y de llevar a juicio a Ricky Diotto”, comenzó explicando Karina Mazzocco.

Acto seguido, Cora Debarbieri leyó partes del documento que ratificaba que la modelo se había presentado ante la Justicia, pero antes adelantó el contenido: “Acá tenemos el documento donde cuenta el primer episodio que sucedió en su casa que compartía junto a su hija. Y habla de una situación puntual, agresiva, de empujón, que la agarraron de los brazos”.

En ese sentido, mencionó que hay testigos, personas que recibieron audios de WhatsApp con situaciones de pelea en la que ambos estaban involucrados. “Hay ciertas frases para analizar y es para hablar de violencia psicológica”, agregó la panelista.

La batalla entre Maria Fernanda Callejón y Ricky Diotto suma un nuevo capítulo, esta vez en la Justicia

“Uno de los hechos que relata María Fernanda Callejón corresponde al 5 de junio del 2022. Esto habría ocurrido entre las 10 y las 12 de la noche y dice: ‘Tras una discusión, el señor Diotto toma con sus manos ambos brazos de la señora Callejón y la empuja contra una pared, ocasionando con ello marcas coloradas en ambos brazos sin llegar a ocasionarle lecciones físicas y que, ante tal circunstancia, la señora Callejón logra escapar del domicilio”, leyó la periodista.

En A la Tarde contaron detalles de los hechos denunciados por María Fernanda Callejón Matías Salgado

Pero ese fue solo uno de los tantos episodios violentos. En otra ocasión, el odontólogo se dio cuenta de que su pareja habría querido grabarlo para tener pruebas de su comportamiento, por lo que la agarró fuerte de los brazos y la empujó contra una pared. “Tanto temor le dio a la denunciante que esta decide salir de su domicilio hacia la calle, lugar en donde se encuentra con una amiga del barrio”, expresó Debarbieri e indicó que aquella persona fue citada a declarar.

Callejón no solo habría vivido violencia física, sino también maltratos psicológicos. “Ella recibe un audio de Diotto en el que él le decía, con una voz lineal y tranquila, y con palabras agresivas que sin él, ella no era nadie”, señaló la periodista, y agregó otra frase polémica en medio de un conflicto con la camioneta que compartían: “¿Quién te crees que sos negra que no querés usar un auto común?”.

El fiscal de la causa realizó el pedido de elevación a juicio (Foto: captura TV)

En ese sentido, la panelista leyó otras partes del documento presentado por María Fernanda: “En este sentido se advierte que los términos por los cuales el denunciado se dirigía siempre hacia mí fueron ‘loca o villera’, denigrando a mi persona sin sentido alguno y de manera sistemática. Así mismo, me comparaba con otras figuras de los medios televisivos, como, por ejemplo, la reconocida modelo Pampita, a los fines de únicamente discriminarme, ya que me decía ‘¿qué te hacés la Pampita si sos una villera?’”.

Como si todo eso fuese poco, la actriz también sostuvo que el padre de su hija de nueve años le dijo que “sin él no hubiera podido ser madre”.

Ante esta información, Diego Esteves señaló que aunque tiene comunicación con Diotto, hace algunas horas que no le contesta. “Me clavó el visto”, concluyó el periodista.

