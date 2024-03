Escuchar

Ante el boom que generó el estreno de Coppola, el representante por Star +, Guillermo Coppola se pasea desde hace varios días por distintos programas de televisión. Esta noche, quien fue manager y uno de los mejores amigos de Diego Armando Maradona, se refirió al accidente automovilístico que protagonizó junto a María Fernanda Callejón en la década de los 90 y desató la ira de Marixa Balli.

El tenso cruce entre Marixa Balli y Guillermo Coppola (Foto: captura tv)

Todo comenzó en LAM (América TV), cuando el empresario dio detalles de aquel día en el que se encontraba conduciendo una camioneta junto a la actriz, quien era su pareja, y a metros de su casa, en el barrio porteño de Palermo, chocó. En ese momento, él mencionó que Callejón salió ilesa del accidente y se pudo ir a su hogar, información con la que Marixa Balli disintió.

“Le tuve que dar de comer y limpiarla cuando hacía sus necesidades en el Hospital Italiano”, dijo Balli. “En la casa”, mencionó él. “No, Guillermo. Vos no fuiste al Italiano. Cuello ortopédico, huevo acá (se señaló la cabeza) y enyesada, le tuve que dar de comer y limpiarla”, explicó la bailarina.

Al escucharla, el representante le respondió: “Es una fantasía”. Ella, indignada, le lanzó: “Yo estuve en el Italiano haciendo todo eso y no fue una ficción, fue una realidad. Lo que ustedes después han hablado y arreglado es un tema de Fernanda y tuyo (...) Guille, no me digas lo que hice o no porque estuve presente”.

Ante la duda de Ángel de Brito, Coppola aseguró que si Callejón no lo aclaraba este miércoles se iba a encargar de buscar pruebas. En ese momento, el conductor le dijo que quisieron comunicarse con ella para que diera la versión de los hechos, pero les cortaba el teléfono. “No se quedó sola, no la dejé sola, desmayada ni mucho menos, fue a su casa. Al día siguiente fue al Italiano, la asistieron ahí”, indicó, y explicó que, según su versión, solo estuvo un rato en la institución médica, al diferencia de lo que decía Marixa Balli.

Mientras la angelita seguía afirmando que lo que ella decía era cierto, y que su amiga estuvo internada tras el accidente, Guillermo señaló que “estaba ficcionando”. “¿Pero, vos te pensás que yo estoy loca, Coppola? No jodas con algo que yo tuve que hacer en vivo y en directo, ¿comprendés?”, apuntó la cantante de música tropical y recordó que en aquel entonces Fernanda le dijo que “se sintió sola”.

Después del tenso ida y vuelta, el exjurado del Bailando (América TV), le consultó a su invitado si Callejón era una amante, la novia o una chica con la que salía en aquel entonces. “Tuvimos distintas situaciones, distintos momentos. Fernanda supo entenderlo. Nunca nadie obligó a nadie, después ella siguió su camino y yo también. Nos tenemos mucho cariño”, completó, sin dar muchos detalles sobre ese día en particular.

Rocío Oliva cruzó a Guillermo Coppola y se vivió un tenso momento en vivo

El viernes 15 de marzo, el reconocido representante deportivo estuvo de invitado en A la tarde (América TV), programa conducido por Karina Mazzocco, donde contó gran parte de sus anécdotas con el astro del fútbol. Mientras relataba algunas de estas, Rocío Oliva, quien fue pareja de Maradona durante siete años, lo miró seria desde el panel y en un momento lanzó una pregunta que sorprendió a todos.

“Hablando de robo, estaría bueno que cuentes algo. Nosotros siempre íbamos a Italia y teníamos que apartarnos, y perdíamos un montón de tiempo porque Diego tenía muchos problemas con el fisco. Le sacaban los aros, las medias, todo. Era una humillación para él. Y ahí él se acordaba de vos porque la cuenta del fisco él había dicho que ‘la pague Guillermo’. Le dio la plata y le dijo que pague la cuenta. Cosa que nunca sucedió. Él renegaba, pero tuvo que pagarla él. Era una vergüenza que Maradona esté a un costado por todo lo que no se le había pagado al fisco”, indicó.

Rápidamente, Guillermo Coppola le respondió: “Información súper mega macro errónea”. Pero Rocío acotó: “Yo le creo a Diego siempre”. Y ante eso, el representante contestó: “Yo le creo al contrato”.