Los looks de Meryl Streep y Anna Wintour en la portada de Vogue, con guiños a El diablo viste a la moda

La última portada de la revista Vogue reunió a dos referentes contemporáneas con historias cruzadas a través del cine: Meryl Streep y Anna Wintour. Bajo el lente de Annie Leibovitz, la producción impactó por su estética y por el juego de referencias que desplegó, especialmente hacia el universo de El diablo viste a la moda.

La sesión, que fue el resultado de meses de planificación, logró condensar en imágenes un cruce potente entre la editora más influyente de la moda y la actriz que encarnó con éxito rotundo su versión en la ficción. El paralelismo entre Wintour y Miranda Priestly, el icónico personaje interpretado por la ganadora del Oscar, volvió a cobrar vida así en la previa al estreno de la secuela de la película original.

Anna Wintour y Meryl Streep, en la tapa de Vogue

En una de las fotos centrales de la producción, ambas figuras posan juntas con looks de Prada que acentúan el contraste de estilos y personalidades. Streep optó por un conjunto gris de impronta masculina, con tacos y anteojos oscuros, mientras que Wintour eligió un abrigo rojo entallado sobre un vestido claro y botas altas estampadas, también con gafas y su clásico corte bob.

En una segunda escena, la atención se traslada al interior de un auto de lujo con la postura relajada de las protagonistas, aunque sin perder la esencia de sofisticación que atraviesa la producción. Streep aparece con un abrigo camel sobre un traje negro y camisa blanca de puños amplios, mientras que la editora luce un abrigo floral en tonos oscuros con detalles en tonos metalizados y botas altas plateadas.

Meryl Streep y Anna Wintour, en las tomas dentro de un ascensor

El diálogo entre ambas, tanto a través de la imagen como en la entrevista, fue uno de los ejes de la nota. Durante la conversación que acompañó la sesión, el tema de la moda apareció desde un lugar íntimo. “Me gustan los abrigos, cubren todos los defectos de lo que sea que haya debajo”, bromeó Streep. “Y son fáciles de probar”, coincidió Wintour.

A partir de allí, la charla avanzó hacia reflexiones más profundas sobre el rol de la moda como forma de expresión y como herramienta de poder. Wintour planteó que no es necesario un código formal rígido en la oficina, y Streep recordó, en un terreno más político, cómo ciertas elecciones de vestuario pueden convertirse en mensajes poderosos.

Para la actriz, la ropa está atravesada por expectativas históricas y sociales, especialmente en el caso de las mujeres. En ese sentido, cuestionó los mandatos que aún pesan sobre las figuras femeninas en espacios de poder, donde la apariencia sigue siendo objeto de escrutinio constante. “La vestimenta es una forma de expresión, pero también estamos sujetas a estructuras más amplias”, reflexionó.

La conversación también derivó en una mirada sobre el cine y los grandes personajes femeninos de otras épocas, como los interpretados por Bette Davis o Rosalind Russell. Streep destacó que, en contextos donde las mujeres no eran percibidas como una amenaza real en términos de poder, podían asumir roles más audaces y complejos en la pantalla, un análisis que conecta con Miranda Priestly, un personaje que, según la actriz, recupera esa tradición de figuras femeninas que avanzan sin pedir permiso.

Fecha de estreno de la secuela

A casi veinte años del fenómeno que supuso El diablo viste a la moda, la historia tendrá continuidad en la pantalla grande. La película llegará a los cines argentinos el 30 de abril, de acuerdo con lo anunciado por The Walt Disney Company.

Estrenada en 2006, la película original, protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, se transformó en un ícono cultural. La trama seguía a Andy Sachs, una joven periodista que ingresaba al exigente mundo de una prestigiosa revista de moda, bajo la dirección de la implacable Miranda Priestly, un personaje que dejó una marca indeleble en la historia del cine contemporáneo.