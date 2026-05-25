El emotivo mensaje de Mirtha Legrand por el 25 de Mayo, con anécdota personal incluida: “¡Amamos nuestro país!"

Después de revelar que estuvo presente durante la inauguración del Obelisco en 1936, Mirtha Legrand envió un mensaje especial a través de sus redes sociales para conmemorar el Día de la Patria.

“Llega la fiesta del 25 de Mayo, por favor, festejen porque es la fecha patria de todos los argentinos”, expresó la conductora en un video publicado en su cuenta de Instagram. Allí, se la puede ver sentada en el escritorio de su programa, el mismo donde, al inicio de cada emisión, Chiquita muestra su look y luego recita las menciones publicitarias antes de darle la bienvenida a sus invitados.

Mirtha Legrand por el Día de la Patria

“Cuando era jovencita, el 24 a la noche no dormía por lo feliz que estaba”, recordó la reciente ganadora del Martín Fierro de la televisión en la categoría Labor periodística femenina. “Festejemos todos los argentinos el 25 de mayo, señores, porque es nuestra fecha patria. Y pónganse la escarapela, siempre. ¡Arriba el 25 de mayo! Amamos nuestro país, lo queremos”, concluyó la diva, no sin antes arrojar un beso a la cámara y cerrar con su clásico “chau, chau”.

Siempre atenta a los acontecimientos y fechas importantes, el sábado, Legrand se tomó un momento para rendir homenaje al Obelisco en su 90° aniversario y contar una anécdota personal relacionada con el icónico monumento, que fue creado en 1936 por el arquitecto tucumano Alberto Prebisch.

“Hola, buenas tardes, soy Mirtha Legrand, por si no me reconocieron. Y no quería estar ajena a que hoy se homenajea a nuestro amado y querido Obelisco”, dijo la conductora a través de un video difundido por el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la jornada de celebración organizada por el gobierno porteño, que incluyó shows musicales, mapping 3D, intervenciones artísticas y visitas guiadas.

“Quiero que ustedes sepan que yo soy nacida en la provincia de Santa Fe, en Villa Cañás, y nuestros padres nos trajeron para ver la inauguración del Obelisco cuando [el monumento] tenía apenas unos días. Estoy segura que todos los que están ahí no estaban presentes, y la Chiqui estaba presente”, relató Legrand, orgullosa de haber sido testigo de un momento histórico de nuestro país.

El mensaje de Mirtha Legrand por los 90 años del Obelisco

“Teníamos ocho años [con su hermana Goldy] y nos alojamos en un hotel sobre la avenida 9 de Julio. Lo mirábamos y no podíamos creerlo”, detalló Mirtha, que actualmente tiene 99 años. Además, definió al Obelisco como “algo amado, querido y adorado por los argentinos”.

Sobre el final del video, la diva cerró con una frase cargada de emoción y patriotismo: “Feliz día queridísimo Obelisco de la porteña Ciudad de Buenos Aires. ¡Arriba la Argentina! Con todo mi amor, les habla Mirtha Legrand”.

La leyenda continúa...

Y si de celebraciones y homenajes se trata, Mirtha Legrand recordó durante su último programa que el próximo 23 de febrero cumplirá nada menos que cien años, a lo que Adrián Suar, uno de los invitados presentes en la mesaza del sábado, se comprometió a organizar en su honor una fiesta televisiva por todo lo alto.

Todo comenzó cuando la conductora reflexionó sobre el enorme cariño que recibe actualmente por parte del público, de todas las edades, cada vez que asiste a una función de teatro. Y, fiel a su humor ácido, lanzó: “¿Será que me estoy por morir, che?”.

Lejos de dejar pasar el comentario, Suar la frenó de inmediato y le hizo una promesa en vivo: “El año que viene, el canal junto con vos y tu producción, si vos querés, vamos a hacer la gran fiesta para tu cumpleaños”. Luego, redobló la apuesta y aseguró que el evento será histórico: “Otra que los Martín Fierro. No va a pasar nunca más en la historia de la televisión… ni en el mundo”.

Conmovida, Legrand habló del fenómeno popular que vive cada vez que sale a la calle, desde los aplausos espontáneos hasta las ovaciones de pie en los teatros. “Me abrazan, me besan, es emocionante”, destacó Chiquita. “Es casi milagroso, el público nuestro es maravilloso”, finalizó.