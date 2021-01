Cecilia Milone y Nito Artaza, un amor a toda prueba. Crédito: Instagram

La historia de amor entre Cecilia Milone y Nito Artaza comenzó muchas veces. Se conocieron, se gustaron, se enamoraron, y se separaron. Luego sería cuestión de regresos y más regresos, hasta que en 2017 se casaron y ahí sí: no se separaron más.

De visita en Los Mammones, Artaza explicó cómo siente hoy ese vínculo, a todas luces inquebrantable: "Me emociona que a la gente le pase una historia de amor, yo no me imagino sin Cecilia, me cambió la vida. Es como que todos los días se supera esto de estar en pareja. Soy un 'ceciliodependiente'".

Preocupado por el coronavirus, con un rociador que no dejó de usar a lo largo de toda la entrevista, el humorista nuevamente reconoció que si en una situación de pandemia como esta puede sonreír es gracias a su esposa: "Nos contenemos entre los dos. Con estos momentos graves que vive la humanidad, todos estamos psicológicamente afectados. Yo no soy el que sale siempre con un chiste, al contrario, ella es la que más sentido del humor tiene".

Fue Milone quien a la hora de profundizar en la cotidianeidad familiar reveló (aunque relativizándolo con sentido del humor), el problema que atraviesa su marido: "Quiero que sepan que yo grito mucho más desde que estoy casada con él porque es sordo. No es que grito de enojada". Él continuó: "Es que los bafles me sacaron el oído. En serio, tengo un zumbido constante, un avión de un lado y un avión turbina del otro. Entonces hay veces que por ahí no escucho".

A pesar del tono jocoso con el que los protagonistas trataban el tema, Jey Mammon intentó poner un punto: "Son dos personas que se toman todo con humor, pero realmente Nito no nos vamos a cagar de risa de que no escuchás, lo digo en serio. Es un problema". Pero la actriz desdramatizó la situación y completó: "Yo siempre le digo que no soy la mujer que más lo amó, sino la primera que él escucha que le dice que lo ama".

