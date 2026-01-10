Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar el fin de semana del 10 y 11 de enero

Comienza un nuevo fin de semana y muchos de nosotros esperamos ansiosos estos días de relax para quedarnos en la cama o en el sillón y ver esa serie o película que dejamos en pausa. Si sos de los que quieren comenzar algo nuevo y no sabés qué, a continuación te contamos cuál es el ranking de las producciones más elegidas de Netflix.

El gigante streaming ya tiene preparada la lista de los contenidos más vistos por los suscriptores de Argentina. Prepará un buen balde de pochoclos y cancelá todos los planes porque no vas a querer salir de tu casa.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. El tiempo de las moscas (2026)

Suspenso/Drama. Dos expresidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés y La Manca intuyen que les tendieron una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros. Duración: seis episodios. Ver El tiempo de las moscas.

El tiempo de las moscas, tráiler oficial

2. Él y ella (2026)

Suspenso/Drama. Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera, por casualidad, de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, Anna recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas. Al detective Jack Harper le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él (‘HIS’) y la de ella (‘HERS’), lo que significa que siempre hay alguien que miente. Duración: seis episodios. Ver Él y ella.

Él y ella, tráiler oficial

3. En fuga (2026)

Suspenso/Drama. Simón lo tenía todo: una esposa y unos hijos que lo adoraban, un buen trabajo y una casa perfecta. Pero cuando su hija mayor, Paige, se escapó, su mundo se vino abajo. Al encontrarla desprotegida y enganchada a las drogas en un parque, cree tener por fin la oportunidad de recuperarla. Sin embargo, no está sola, y una acalorada discusión se transforma en una espiral de violencia inesperada. Tras perderla de nuevo, Simón se ve arrastrado a un peligroso submundo donde saldrán a la luz secretos familiares tan oscuros que podrían destrozarlo todo. Duración: ocho episodios. Ver En fuga.

En fuga, tráiler oficial

4. Stranger Things 5 (2025)

Terror/Fantasía. Otoño, 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales y los protagonistas tienen un único objetivo: encontrar a Vecna y terminar con él. Pero desapareció; nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno puso la ciudad en cuarentena militar y en intensa la búsqueda de Once, que se ve obligada a esconderse de nuevo. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para terminar con esta pesadilla, tendrán que estar todos juntos, una última vez. Duración: ocho episodios. Ver Stranger Things 5.

Stranger Things, quinta temporada - Tráiler

5. The Good Doctor (2020)

Drama. Un cirujano joven y autista que padece el síndrome del sabio empieza a trabajar en un hospital prestigioso. Allá tendrá que vencer el escepticismo con el que sus colegas lo reciben. Duración: cuatro temporadas. Ver The Good Doctor.

The Good Doctor, tráiler primera temporada

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Yo antes de ti (2016)

Romance/Drama. La vida de Louisa Clark, una chica alegre y alocada, que va empalmando un trabajo con otro para ayudar a su familia a subsistir, cambia por completo cuando comienza a trabajar como cuidadora de un joven millonario, quien quedó paralítico tras un accidente. Poco a poco, se va estableciendo entre ellos una conexión cada vez más íntima. Duración: 1 h 50 min. Ver Yo antes de ti.

Yo antes de ti, tráiler oficial

2. Sicario 2: soldado (2018)

Acción/Crimen. El FBI encarga a un impredecible mercenario conseguir que los carteles de la droga mexicanos se enfrenten para evitar que sigan introduciendo a terroristas en los EE. UU. El mercenario secuestra a la hija de uno de los jefes del narcotráfico. Duración: 2 h 2 min. Ver Sicario 2: soldado.

Sicario 2 Soldado, tráiler

3. Oppenheimer (2023)

Suspenso/Basada en hechos reales. Durante la Segunda Guerra Mundial, el teniente general Leslie Groves designa al físico J. Robert Oppenheimer para un grupo de trabajo que desarrolla el Proyecto Manhattan, cuyo objetivo consiste en fabricar la primera bomba atómica. Duración: 3 h. Ver Oppenheimer.

Oppenheimer, tráiler oficial

4. Madagascar (2005)

Infantil/Comedia. Un grupo de animales que pasaron toda su vida en un zoológico de Nueva York terminaron por error en la selva de Madagascar y no tienen más remedio que aprender a sobrevivir en la naturaleza. Duración: 1 h 26 min. Ver Madagascar.

Madagascar, tráiler oficial

5. Hijos de Perra (2023)

Comedia/Aventura. Tras ser abandonado en las calles por Doug, su dueño, un perro cándido llamado Reggie se une a una jauría de peligrosos perros callejeros. Decidido a darle una lección a Doug, Reggie y sus nuevos amigos traman una venganza. Duración: 1 h 33 min. Ver Hijos de perra.