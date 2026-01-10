Llegó a Stranger Things como un reemplazo y se convirtió en la protagonista de la quinta temporada

Desde un primer momento, los hermanos Duffer dejaron en claro que el personaje de Holly Wheeler, la hermana menor de Nancy (Natalia Dyer) y Mike (Finn Wolfhard), tendría un rol clave en la quinta y última temporada de Stranger Things, la cual se encuentra disponible en Netflix. Dicho y hecho así fue, e incluso los fanáticos se quejaron abiertamente en las redes sociales por el extenso tiempo de pantalla que tuvo por ser un personaje “nuevo”. En realidad no lo era, o sí, depende de como se lo mire. Mientras en las primeras cuatro entregas fue interpretado por las mellizas Anniston y Tinsley Price, para el final eligieron a la británica Nell Fisher. Con 12 años, se mudó de Nueva Zelanda a Atlanta, Georgia, para ser parte de una de las producciones de streaming más exitosas de todos los tiempos y como una de sus protagonistas.

La británica Nell Fisher se sumó a la quinta temporada de Stranger Things como Holly Wheeler, la hermana menor de Mike NETFLIX

Apasionada de la danza, el canto y la actuación, desde pequeña Nell Fisher supo que quería ser parte de la industria del entretenimiento. Su madre fue diplomática y embajadora de Nueva Zelanda, por lo que si bien nació en Londres, vivió en Sudáfrica y Nueva Zelanda, de donde es oriundo su padre. Justamente él fue actor cuando era pequeño y la impulsó a perseguir ese sueño. Trabajó en las películas Northspur, Bookworm -donde compartió cartel con el Elijah Wood- y Elijo amor (Choose Love) y tuvo una participación especial en dos episodios de la tercera temporada de la serie My Life Is Murder. En 2023 se lució en Evil Dead: El despertar (Evil Dead Rise), un thriller de terror dirigido Lee Cronin que sería la puerta de entrada a Hawkins.

En 2024, Fisher estrenó Bookworn junto a Elijah Wood (Foto: Instagram @nellfisher_)

“Recuerdo haber visto el tráiler de Evil Dead: El despertador y la vi a ella. No había visto la película. Solo la vi en el tráiler y pensé ‘esa es Holly’. Pero, luego no me acordé. Nuestra directora de casting, Carmen Cuba, la encontró, nos la trajo, y pensé ‘ya lo sabía desde hace seis meses’. Eso nos habría ahorrado mucho tiempo", reveló Matt Duffer en diálogo con Variety. Admitió que estuvieron muy nerviosos cuando se vieron ante el desafío de cambiar a las actrices. Necesitaban encontrar a una muy buena que fuera lo suficientemente parecida a las gemelas para que no se prestara lugar a la confusión y tuviera una edad similar a la que tenía el elenco juvenil cuando arrancó la serie.

En febrero de 2023, Fisher grabó su audición. No sabía para qué personaje era, solo que tenía que verse como una niña de 10 años, así que, como tenía 11, se recogió el cabello en dos colitas, sin saber que ese era, justamente, el peinado de Holly. Esto, según sus propias palabras, “fue una serendipia”.

Así fue la audición de Nell Fisher para Stranger Things

Pero, no era solo el personaje, sino el hecho de que ni siquiera sabía bien qué era Stranger Things. “La verdad es que no me dejaron verla antes de la audición, porque mi madre pensó que me daría mucho miedo. Creo que quería decir que sabía que si yo la veía, ella también tendría que verla, y le daba mucho miedo. Cuando tuve que hacer la prueba pensé ‘no podés impedirme que la vea ahora que estoy en la audición’. Empecé a verla y no paré. Es una serie increíble”, le reveló a Teen Vogue. Luego viajó a Nueva York para hacer una prueba de química con Sadie Sink y tiempo después, durante un día de rodaje de Bookworn en Nueva Zelanda, su padre le avisó que los hermanos Duffer querían hablar con ella. Respiró hondo, se sentó para hacer el Zoom y recibió la propuesta de interpretar a Holly. “Cuando digo que me quedé sin palabras, es que me quedé sin palabras. Creo que me quedé con la boca abierta como un minuto, y cuando hablé, dije ‘¡gracias!’“, recordó en una entrevista con Variety.

Antes de iniciar el rodaje, Fisher viajó a Nueva York para hacer una prueba de química con Sadie Sink; ambas compartieron muchas escenas durante la quinta temporada (Foto: Instagram @nellfisher_)

Hasta que leyó el guion, la actriz no era consciente del desafío que tendría. Abandonó Nueva Zelanda y se instaló en Atlanta, Georgia, para comenzar el rodaje. La joven dijo que el proceso fue “surreal” y “alucinante”. “Fue una experiencia maravillosa. Tuve la posibilidad de trabajar con personas increíbles, el elenco, los directores, los hermanos Duffer, Shawn Levy, Frank Darabont...”, comentó en una entrevista con el canal de YouTube Cherry the Geek TV.

Si bien reveló que al principio sintió nervios, puesto que el equipo llevaba una década de trabajo en conjunto, aseguró que la recibieron con los brazos abiertos: “En mi segundo día de rodaje tuve una escena grande con varios integrantes del elenco y todos fueron muy amables. Me dijeron que estaban encantados de conocerme y que estaban ansiosos por verme trabajar. Realmente sentí que encajaba”.

Formó un gran vínculo con Sink, Wolfhard, Cara Buono -quien interpretó a su madre Karen Wheeler y con quien grabó una de las escenas más impactantes, probablemente, de toda la serie- y con Jamie Campbell Bower, quien tuvo un especial gesto con ella. “Estaba en medio de una prueba de vestuario, llamaron a la puerta, y mi papá fue a abrir. Volvió y me dijo: ‘Jamie Campbell Bower quiere conocerte, pero está dispuesto a esperar hasta que termines’. Él ya había terminado su día y estaba listo para irse a su casa, pero esperó media hora, cuarenta minutos, solo para poder conocerme y presentarse”, contó.

Nell Fisher y Cara Buono protagonizaron una de las escenas más impactantes de todo Stranger Things COURTESY OF NETFLIX

Aunque varios se molestaron por el hecho de que prácticamente toda la quinta temporada giró en torno a Holly Wheeler y especialmente porque no era parte del elenco original al que vieron crecer, muchos otros destacaron las habilidades actorales de Fisher. Y es que a lo largo de los ocho episodios lloró, gritó, se enojó, corrió a más no poder, enfrentó a Henry Creel, rescató a los niños secuestrados y escuchó “I Think We’re Alone Now” de Tiffany en loop para escaparse de Vecna. Incluso, en una charla con Bustle, reveló que ella personalmente elegiría escuchar “Dog Days Are Over” de Florence and the Machine si tuviera que correr por su vida.

Cuando finalizó la producción, Fisher se instaló en Londres y regresó a sus clases de ruso y griego antiguo como cualquier adolescente de 14 años. “Volver después de un año a una ‘vida normal’, pruebas de química y todo eso se sintió un poco incómodo al principio. Pero, me encanta mi escuela, soy una nerd. Aun así, en términos de otras personas, lo que es maravilloso es que a los adolescentes en realidad no les importa”, explicó en una entrevista con This Morning. Sacó provecho de esto y la posibilidad de tener un lugar en el que podía sentirse normal, aunque paralelamente su cuenta de Instagram creciera hasta alcanzara los 3.5 millones de seguidores.

"Siento que estoy acá para quedarme. Sigo con muchas ganas de seguir contando más historias”, expresó la joven de 14 años sobre su futuro en la industria (Foto: Instagram @nellfisher_)

¿Qué sigue para ella? Por ahora no hay nada concreto. Al igual que sucedió en su tiempo con Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin y Sadie Sink seguramente su carrera despegará durante los próximos años. Hoy, por lo pronto, solo se encarga de disfrutar. “Recién ahora significa algo para mí, porque es la primera vez que me siento una actriz. Siento que pertenezco a este mundo, y ya no soy solo una niña afortunada que se topó con un set de rodaje. Siento que estoy acá para quedarme. Sigo con muchas ganas de seguir contando más historias”, aseguró.