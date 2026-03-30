Los memes de la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham en Gran Hermano
Luego del enfrentamiento entre la actriz y su compañera, en las redes sociales los usuarios se manifestaron a favor y en contra de ambas con pícaros posteos
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El domingo se desató el escándalo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) debido a la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham por el presupuesto semanal. A causa de la sanción que recibió la segunda participante, ahora los hermanitos solo gozarán de la mitad del dinero para hacer las compras. Lo cierto es que este ida y vuelta rápidamente se volvió viral en las redes sociales y los usuarios no tardaron en manifestarse al respecto con curiosos memes.
Con motivo de decidir cómo será el menú para los próximos días, Abraham indicó que no se compraría carne y este fue el puntapié inicial para que Del Boca interviniera en defensa de los que sí comen carne.
La discusión escaló a un punto álgido en el que Solange criticó el papel de Del Boca en la casa y subrayó que hace una “mala actuación”, mientras que la actriz le reprochó que ahora la casa tiene menos presupuesto en comida porque ella salió al patio a escuchar los gritos del afuera.
La contienda fue tan fuerte que en la plataforma de X diferentes usuarios reaccionaron con divertidos mensajes en apoyo o disonancia con las participantes.
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