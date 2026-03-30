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Los memes de la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham en Gran Hermano

Luego del enfrentamiento entre la actriz y su compañera, en las redes sociales los usuarios se manifestaron a favor y en contra de ambas con pícaros posteos

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Los mejores memes en las redes sociales tras la pelea de Andrea del Boca con Solange Abraham en Gran Hermano
Los mejores memes en las redes sociales tras la pelea de Andrea del Boca con Solange Abraham en Gran Hermano(Fuente: X)

El domingo se desató el escándalo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) debido a la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham por el presupuesto semanal. A causa de la sanción que recibió la segunda participante, ahora los hermanitos solo gozarán de la mitad del dinero para hacer las compras. Lo cierto es que este ida y vuelta rápidamente se volvió viral en las redes sociales y los usuarios no tardaron en manifestarse al respecto con curiosos memes.

La feroz pelea entre Andrea Del Boca y Solange Abraham por el menú diario
La feroz pelea entre Andrea Del Boca y Solange Abraham por el menú diario

Con motivo de decidir cómo será el menú para los próximos días, Abraham indicó que no se compraría carne y este fue el puntapié inicial para que Del Boca interviniera en defensa de los que sí comen carne.

La pelea entre Andrea y Solange se desató por el presupuesto para la comida y la intención de la segunda de no comprar carne
La pelea entre Andrea y Solange se desató por el presupuesto para la comida y la intención de la segunda de no comprar carne(Fuente: Captura de video)

La discusión escaló a un punto álgido en el que Solange criticó el papel de Del Boca en la casa y subrayó que hace una “mala actuación”, mientras que la actriz le reprochó que ahora la casa tiene menos presupuesto en comida porque ella salió al patio a escuchar los gritos del afuera.

La contienda fue tan fuerte que en la plataforma de X diferentes usuarios reaccionaron con divertidos mensajes en apoyo o disonancia con las participantes.

Los memes más graciosos de la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham

Los mejores memes de la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham
Los mejores memes de la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham(Fuente: X)
Los mejores memes de la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham
Los mejores memes de la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham(Fuente: X)
Los mejores memes de la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham
Los mejores memes de la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham(Fuente: X)
Los mejores memes de la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham
Los mejores memes de la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham(Fuente: X)
Los mejores memes de la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham
Los mejores memes de la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham(Fuente: X)
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