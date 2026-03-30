Los memes de la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham en Gran Hermano

El domingo se desató el escándalo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) debido a la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham por el presupuesto semanal. A causa de la sanción que recibió la segunda participante, ahora los hermanitos solo gozarán de la mitad del dinero para hacer las compras. Lo cierto es que este ida y vuelta rápidamente se volvió viral en las redes sociales y los usuarios no tardaron en manifestarse al respecto con curiosos memes.

La feroz pelea entre Andrea Del Boca y Solange Abraham por el menú diario

Con motivo de decidir cómo será el menú para los próximos días, Abraham indicó que no se compraría carne y este fue el puntapié inicial para que Del Boca interviniera en defensa de los que sí comen carne.

La pelea entre Andrea y Solange se desató por el presupuesto para la comida y la intención de la segunda de no comprar carne (Fuente: Captura de video)

La discusión escaló a un punto álgido en el que Solange criticó el papel de Del Boca en la casa y subrayó que hace una “mala actuación”, mientras que la actriz le reprochó que ahora la casa tiene menos presupuesto en comida porque ella salió al patio a escuchar los gritos del afuera.

La contienda fue tan fuerte que en la plataforma de X diferentes usuarios reaccionaron con divertidos mensajes en apoyo o disonancia con las participantes.

Los memes más graciosos de la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham

Los mejores memes de la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham (Fuente: X)

Los mejores memes de la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham (Fuente: X)

Los mejores memes de la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham (Fuente: X)

Los mejores memes de la pelea entre Andrea del Boca y Solange Abraham (Fuente: X)