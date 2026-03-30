La escandalosa pelea entre Andrea del Boca y Solange en Gran Hermano: “Hago el personaje que se me canta”

El domingo estuvo atravesado por un momento tenso dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) cuando Andrea del Boca enfrentó a Solange Abraham por el menú diario, ya que ahora tendrán la mitad del presupuesto. Durante unos minutos las dos protagonizaron la escena y el resto de sus compañeros mantuvieron el silencio y quedaron expectantes ante los reproches.

Todo empezó cuando Solange indicaba a parte de su grupo que desde entonces se haría solo comida vegetariana. “Para empezar, ahora no se va a comprar carne”, soltó la participante y, al ver que Del Boca caminó frente a ella, sugirió: “Sí, andá a dormir, Andrea, que te va a caer bien”.

La pelea entre Andrea y Solange se desató por el presupuesto para la comida y la intención de la segunda de no comprar carne (Fuente: Captura de video)

De inmediato, la actriz se giró y sin filtro la increpó: “¿Me estás hablando a mí?”. “Sí, porque siempre me estás atacando porque soy vegetariana”, justificó Solange. Como respuesta, la actriz indicó que ella no cocina para toda la casa y que hay otros que sí comen carne.

“Ya que sos chef, por temas de bromatología deberías saber que el helado tenía un pelo tuyo”, denunció Del Boca y Solange replicó: “Había un montón de personas que hicieron el helado. ¿Por qué me señalás a mí entonces?”.

La actriz argumentó que Solange es también bromatóloga, por lo que no controló bien el estado del postre una vez que se sirvió. Ese comentario desencadenó la furia de Abraham que exigió una explicación. “¿Cuál es mi problema? Vos andás actuando por toda la casa. Actuás con un papel… sos una vergüenza con ese personaje”.

“¿Un personaje? Vos no me vas a enseñar a lo que puedo o no actuar. Yo tengo más años que vos trabajando. ¿Te dije algo a vos? Yo hago el personaje que se me canta el cu*o”, contestó Del Boca enfurecida. Por su parte, su compañera la interrumpió en reiteradas oportunidades para dejar en claro que la actriz tiene un problema con que sea vegetariana y destacó la imagen pública que impone dentro de la casa. “Andá a Netflix porque acá actuás muy mal”, sostuvo.

Andrea del Boca hizo un monólogo al terminar la pelea para aclarar que ella va a seguir con su personaje porque apoya a los que aman las telenovelas (Fuente: Captura de video)

“Hace 57 años que trabajo, mami, gracias a mucha gente que no es como vos”, dijo Del Boca. “¿Cómo soy yo?”, remarcó Solange ya de camino a la habitación, y la actriz le recordó que nunca podría enterarse de toda su trayectoria porque es muy joven. Además, le reprochó: “Ya que sos tan buena jugadora… cada vez que hay un grito no estoy y vos fuiste la primera en salir, por eso ahora tenemos la mitad del presupuesto. No sabés manejar muy bien el juego”.

A raíz de este último comentario, la casa se dividió en dos y los hermanitos que apoyan a Andrea del Boca discutieron con los que siguen a Solange Abraham, con el fin de aclarar qué pasó la tarde en que la participante escuchó los gritos del afuera.