Los mensajes de los hijos de Alejandra “Locomotora” Oliveras a un año de su muerte

Alejandro y Alexis Oliveras, hijos de la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, recordaron este martes a su madre, al cumplirse un año de su muerte. Los hermanos postearon un emotivo video, que acompañaron con palabras alusivas, y uno de ellos inauguró un mural conmemorativo en un gimnasio social de Santa Fe.

“Hoy se cumple un año desde que mi mamá partió físicamente y todavía hay días en los que cuesta creer que ya no está. Pero hay algo que el tiempo no pudo borrar: su voz, su fuerza, su manera de enfrentar la vida y el mensaje que dejó en cada persona que la escuchó”, escribió Alejandro Oliveras en el posteo.

El video, en tono de homenaje, recorre la carrera deportiva de Oliveras a través de imágenes de archivo de sus actuaciones arriba del ring. El contenido recuerda sus principales logros y detalla que fue seis veces campeona mundial en tres categorías distintas y sumó un récord profesional de 33 victorias, 3 derrotas y 2 empates.

El emotivo video que postearon los hijos de Oliveras

Además, muestra cómo fundó el “Team Locomotora” en Santo Tomé, Santa Fe, donde ofrecía entrenamientos gratuitos, y que en 2024 se convirtió en la primera mujer argentina incorporada al Salón de la Fama del Boxeo Latinoamericano.

“Todavía hay días en los que cuesta creer que ya no está. No solo fue una campeona arriba del ring, sino también una luchadora de la vida”, afirmó Alejandro, quien también remarcó su enseñanza de que “los sueños se trabajan” y “el miedo se enfrenta”.

El posteo también incluye registros más íntimos y personales, con distintas escenas familiares —entre ellas, una junto a uno de sus nietos— y una toma final de la propia boxeadora hablando a cámara, dando uno de sus clásicos mensajes motivacionales.

Uno de sus hijos participó de la inauguración de un mural en su honor

Alexis, su otro hijo, difundió la misma pieza con una dedicatoria propia e inauguró un mural realizado en su memoria, en el gimnasio de barrio Alfonso, donde la deportista colaboraba de modo frecuente. En la pintura, su figura quedó representada con los colores de la bandera argentina y un sol de fondo.

En el texto de su publicación, Alexis definió a su madre como una persona que “dejó un legado de lucha, humildad, superación y amor” y sostuvo que “la verdadera grandeza de una persona no se mide solo por sus logros, sino por las vidas que inspira”.

La muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras

Oliveras murió el lunes 28 de julio de 2025 alrededor de las 16 en el Hospital José María Cullen de Santa Fe, después de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico y estar dos semanas internada.

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Había ingresado a la guardia del centro de salud el 14 de julio, cuando se le detectó un cuadro confusional asociado a la pérdida de movilidad en el lado izquierdo del cuerpo, motivo por el cual quedó internada. La deportista, de 47 años, no tenía antecedentes de salud de consideración, salvo una operación reciente que no había generado complicaciones.

Los estudios realizados detectaron una obstrucción arterial que impidió la llegada de sangre a una parte del cerebro y provocó la isquemia. Al momento de su fallecimiento, estuvo acompañada por sus hijos y su familia.