A un mes de la muerte de “Locomotora” Oliveras, su hermano le dedicó un emotivo mensaje: “Más viva que nunca”

A un mes de la muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras, Jesús, su hermano, publicó en las historias de Instagram una serie de fotografías a modo de homenaje. Además, plasmó sobre las mismas, palabras que evocan la manera que la excampeona de boxeo tenía de ser.

El 28 de julio, Alejandra Oliveras murió a los 47 años a causa de un “shock seguido de un tromboembolismo pulmonar masivo”, como consecuencia de un ACV isquémico que había sufrido días antes. Esa noticia rápidamente conmovió al país, ya que Locomotora era un personaje público que se volvió muy querido por sus videos motivacionales en las redes sociales, donde promovía la actividad física y los buenos hábitos de salud.

Jesús Oliveras recordó a Locomotora con una frase que solía repetir a diario (Fuente: Instagram/@licenciadojesusoliveras)

Uno de los que estuvo a su lado fue Jesús, que al cumplirse el aniversario de su muerte, removió la memoria de sus seguidores con una foto de la excampeona del mundo en una posición de boxeo. Además, añadió una cita que ella solía mencionar a sus alumnos y fans: “Es mejor ir por la vida con moretones de valentía que con lágrimas de cobardía”.

La figura de Alejandra que Jesús tiene en su repisa en honor a su hermana (Fuente: Instagram/@licenciadojesusoliveras)

Minutos después fotografió un muñeco con la figura de su hermana, la cual incluye los guantes de boxeo. Esto retrotrae a la última vez que salió campeona en esa disciplina. De fondo puede verse un cuadro con el rostro de Jesucristo.

El posteo de Jesús Oliveras a un mes de la muerte de Alejandra "Locomotora" Oliveras

“Hoy se cumple un mes de tu ausencia física, pero yo te siento más viva que nunca, en tus fans, en tus frases, en tus videos y en todas las personas que te tienen en el corazón”, expresó Jesús Oliveras sobre un collage de fotos de algunos momentos que compartieron juntos: como sus inicios arriba del ring con los guantes y almuerzos con sus padres y con el resto de la familia. “Dejaste huellas para siempre, hermana. Te amo”. A ese posteo lo musicalizó con la canción “No es mi despedida”, de Gilda.

Por último, agregó un video que Vicente Viloni, expartipante del programa 100% lucha (Telefe) y dueño de un gimnasio, le envió. “Hola Ale, por medio de este video quiero decirte que se te extraña mucho, en todos lados se extraña esa arenga, se extrañan esos entrenamientos. Allá en el cielo estás entrenando a todos los ángeles y los estás dejando impecables. Ya un mes… En algún momento nos encontraremos. Un abrazo para toda la familia. Mi pésame. Ella en ningún momento se iba a bajar, así que vamos, con todo, arriba que la vida continúa”.

El video que Vicente Viloni le envió a Jesús Oliveras a un mes de la muerte de Locomotora

En tanto, Alejandro y Alexis, hijos de Locomotora, no se manifestaron al respecto mediante sus redes sociales. Por lo que el único familiar hasta el momento que la recordó públicamente fue Jesús Oliveras.

Cabe recordar que cinco días atrás Karina Mazzocco entrevistó a Alejandro Oliveras en el marco del estreno de En el barro, donde Locomotora participó en algunas escenas. En ese contexto, la conductora de A la tarde (América TV) le consultó cómo sobrellevaba la falta de su madre y él contestó: “Es un proceso largo, que uno no supera así no más este tipo de cosas. Pero es muy importante verla en la serie, me hubiera gustado que se vea porque yo creo que agradó mucho su personaje, su forma de actuar, siendo la primera vez que se la pudo ver en pantalla a través de una serie”.

Alejandra Oliveras ayudando a su hermano a entrenar (Fuente: Instagram/@licenciadojesusoliveras)

“Yo como trabajaba con ella, estaba al tanto de todos sus proyectos y en este en particular estaba muy emocionada, nunca estuvo nerviosa. Ella quería incursionar en este mundo de series y películas porque uno de sus sueños era que se haga la historia de su vida. Fue como un pie el estar ahí para que la conozcan y de decir ‘bueno, después vengo con esta propuesta’”, añadió.