Los padres de Cameron Boyce hablaron por primera vez de la muerte de su hijo

Crédito: GROSBU GROUP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2020 • 21:34

Seis meses después de la inesperada muerte de Cameron Boyce, sus padres brindaron una emotiva entrevista en donde hablaron por primera vez en público de su hijo. Durante su aparición en el programa The Doctors, Victor y Libby Boyce recordaron el trágico día en donde se enteraron que el joven de 20 años había fallecido después de sufrir un ataque de epilepsia.

"La noche anterior nos habíamos juntado para cenar en familia y, en la mañana, recibí un llamado de su compañero de habitación contándome lo que había pasado", dijo Victor. "Fue como si de repente me metiera adentro de una nube, todo a mi alrededor se volvió blanco", rememoró.

El padre recordó cómo perdió por completo el control de todo al escuchar la tremenda noticia. "Todavía no puedo creerlo, no hay forma de que esto sea real, es una pesadilla. No se suponía que yo sobreviva a mi hijo", describió con mucho dolor.

La madre del actor contó que la familia está buscando la forma de celebrar la vida de Cameron. "Queremos honrarlo de alguna manera, esa va a ser la mejor forma de sobrellevar todo", dijo. De todos modos, a pesar de mostrarse optimista, admitió que todos los días sufre el duelo de haber perdido a su hijo: "Es muy, muy difícil. No es algo de lo que te recuperes, sino algo con lo que aprendes a vivir".

Boyce falleció el pasado 6 de julio mientras dormía, producto de una convulsión, que fue el resultado de una epilepsia que padecía y de la cual se estaba tratando. Cameron tenía varios proyectos pendientes de estreno antes de su repentina muerte. La estrella Disney, especialmente conocida por el público adolescente, trabajó en la serie Jessie, así como en la saga Los descendientes, donde interpretaba a Carlos, el hijo de Cruella DeVill, de la que acababa de terminar el rodaje de la tercera entrega de la saga.

En su honor, la familia creo la Fundación Cameron Boyce, mediante la cual trabajaran con otros organismos que ayudan a personas con epilepsia para que puedan vivir plenamente y sin peligro de muerte súbita. Además, buscan educar a la población sobre la enfermedad que se llevó a su hijo. "Creo que él estaría muy orgulloso de todo", aseguraron.