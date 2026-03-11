Estaban Mirol aseguró que Wanda Nara lo maltrató en MasterChef Celebrity

En medio de la denuncia que una exempleada doméstica de Wanda Nara realizó este martes en el programa A la tarde (América TV), el periodista Esteban Mirol -presente en el ciclo conducido por Karina Mazzocco- aprovechó la ocasión para reafirmar sus críticas contra la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Esteban Mirol sorprendió con sus declaraciones sobre MasterChef Celebrity (Foto: Captura TV)

La denunciante, Daiana Decastelli, relató en el estudio que la mediática no cumplió con el pago de una indemnización de 15 millones de pesos. Según su testimonio, el conflicto se originó tras sufrir una caída por las escaleras en la casa de Wanda en el barrio privado Santa Bárbara, situación que derivó en que la empleada se diera por despedida. Acto seguido, Mazzocco le pidió al periodista que diera su opinión al respecto.

Esteban Mirol apuntó contra Wanda Nara (Foto: América TV)

“A mí me parece, bueno... Podría decir muchas cosas de Wanda, pero esto me parece una más”, señaló Mirol. Acto seguido, Luis Bremer quiso saber cómo se había portado con él, a lo que le respondió: “A mí me maltrató, así que no me extraña... Hablen con el roña Castro y las cosas que dice de Wanda”.

Y continuó: “Pero esto (por lo de Daiana) es mucho más grave que lo que me pasó a mí”. Sin embargo, la conductora lo interrumpió e indagó sobre qué tipo de situaciones había atravesado con su compañera de reality. “Gestos... Por ejemplo, cuando yo estaba cocinando jamás se acercaba, pero sí iba a hablar con el resto de los participantes. Que a mí me maltrate me tiene sin cuidado, pero que a una mujer con un embarazo de riesgo no le haya pagado lo que corresponde es una vergüenza”.

Tras las declaraciones del expresentador de Telenueve, Karina buscó testigos, por lo que se dirigió a Luis Ventura, exconcursante del ciclo de cocina, quien sin filtro lanzó: “Wanda es capaz de cualquier cosa”.

No es la primera vez que Mirol arremete contra la empresaria de cosméticos. A finales de enero, el comunicador dialogó con Intrusos (América TV), donde apuntó contra la producción del ciclo de Telefe y las actitudes de la mediática. “¿Qué sensación te quedó de tu paso por MasterChef?”, indagó Adrián Pallares; a lo que él replicó: “Cuando llegué, me dijeron: ‘Che, Esteban, acá hay que divertirse’”. Bajo esa premisa, recordó que su primera aparición en el reality fue con un casco.

Esteban Mirol apuntó muy duro contra MasterChef Celebrity

Asimismo, remarcó que el trato del jurado era desigual. Mientras algunos lo tomaban con humor, otros padecían una presión constante. “Entonces digo, ¿cómo? Si es diversión, vamos a divertirnos, pero no a maltratar a la gente”, disparó. Consultado sobre si sufrió hostilidad en carne propia, el comunicador fue contundente: “Yo sentí que me maltrataron y vi cómo maltrataban a otros”. Incluso sorprendió al revelar que, tras la jornada inicial de grabación, Momi Giardina “terminó en el psiquiatra”.

La tensión aumentó cuando el conductor leyó un descargo de la producción que cuestionaba su coherencia: “Si es tan digno y cumplidor, no debió haber vuelto”. Acto seguido, Esteban recogió el guante: “Si hubiera tenido dignidad, no habría permitido que me basurearan como lo hicieron durante esos dos días”. Finalmente, denunció una edición malintencionada por parte del ciclo: “Pusieron al aire los momentos en los que buscaban venganza y me estaban boludeando”.