Los productores de 100 argentinos dicen sorprendieron a Darío Barassi con un musical y el conductor fue lapidario

La tarde es este viernes fue atípica en 100 argentinos dicen (eltrece). Si bien es cierto que Darío Barassi es quien logra divertir a la audiencia con la ayuda de su equipo de producción a la par que transcurre el programa, esta vez los roles se invirtieron y los protagonistas fueron sus compañeros de trabajo, quienes lo invitaron a él a unirse a un singular baile.

Durante el inicio del programa, el conductor notó que su equipo tramaba algo: “Chicos, esto no puede ser. ¿Por qué no me avisan?”, expresó mientras sonreía y comenzó a nombrar uno a uno a los integrantes de la producción: Fede Alberti, La Colo, Agus Marini y Gigi Romano.

A la par que los mencionaba, iba lanzando una opinión de lo que parecía vestían y que también fue una sorpresa para los televidentes: “Fede, muy bien, me sorprendió porque yo lo hacía más gordito; La Colo es una abuela, señores; Gigi, muy canchera, pero... ¿Agustina? Sí, me molesta un poco lo bien que se ve ella”, manifestó el conductor acerca de cada uno.

El equipo de producción de 100 argentinos dicen (eltrece) (Crédito: Instagram/@Gigi_Romano_)

Asimismo, luego de hacer su ya tradicional anuncio de “viernes de festejo”, los chicos aparecieron en escena vestidos completamente de animal print e hicieron una divertida coreografía a la cual Barassi se unió de inmediato.

Los celos de Darío Barassi al ver a su equipo de producción vestido de animal print

Fue así como al ritmo de un tema de reggaetón, el estudio se convirtió por unos minutos en un boliche. El presentador, que jamás se queda atrás cuando de imitar a famosos se trata o de disfrazarse, reclamó que le faltaba alguna pieza de ropa acorde a su equipo de producción y le acercaron un chaleco veraniego, obviamente a tono con el estilo de los demás.

Agus Mariani y La Colo, productoras de 100 argentinos dicen (eltrece) vestidas de animal print (Crédito: Instagram/@AgusMariani)

“¿Y esto qué es? ¿Chicos, por qué el típico pareo de vieja?”, dijo en tono de queja, pero rápidamente lo vistieron y se unió a la coreografía del equipo en la celebración de viernes y le dio la bienvenida al fin de semana.

Darío Barassi disfrazado de pies a cabeza de He-Man en 100 argentinos dicen (eltrece) (Crédito: Instagram/@Gigi_Romano_)

No obstante, el traje de animal print no fue lo único que lució Barassi durante el programa. Mientras se desarrollaba la emisión, la producción le alcanzó su ya muy famosa peluca de He-Man, pero esta vez el equipo fue más allá y lo disfrazaron completamente de su personaje de ficción favorito.

Con una tela larga de color azul que rodeaba su torso haciendo una X, un pantalón muy corto de color rojo, más tela del mismo color alrededor de sus pantorrillas y con dos bandas amarillas, una en cada muñeca, Barassi se convirtió en el personaje de ficción. Fue Gigi Romano, una de sus productoras, quien compartió una divertida imagen comparativa del presentador y He-Man en sus redes sociales, y que rápidamente se convirtió en un meme.