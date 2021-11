La sorpresa que hizo llorar a Darío Barassi en 100 argentinos dicen: “No puedo con esto”

Darío Barassi arrancó la última emisión de 100 argentinos dicen (eltrece) de una manera muy particular. El conductor festejó entre globos y canciones su cumpleaños número 38. Para ello, se preparó una jornada fiel a su estilo: decoración en el estudio, torta temática del programa, un vestuario especial y una sorpresa que lo emocionó hasta las lágrimas.

Barassi comenzó las celebraciones desde temprano y compartió el minuto a minuto en su cuenta de Instagram. Amaneció en su casa y disfrutó de un desayuno en familia. Luego, él se fue al estudio de eltrece, mientras que su hija, “la pipi”, partió hacia el colegio y su esposa Lucía a trabajar.

Al llegar al canal, la producción lo esperó con globos, un enorme cartel de “feliz cumpleaños” en la zona de pulsadores, un traje lleno de brillos, glitter y una corona para el homenajeado. Con el correr de la transmisión, Darío fue abriendo los regalos que le fueron acercando: desde una torta de galletitas bañadas en chocolate de San Juan hasta un juego de mesa de Pasapalabra, ciclo que conduce Iván De Pineda en Telefe y es la competencia directa de 100 argentinos dicen.

Así vivió Darío Barassi su cumpleaños en 100 argentinos dicen

Pero el festejo, además de los chistes y la música, tuvo su momento emotivo. Luego de que los participantes completaran uno de los juegos del programa, el sonidista puso a todo volumen el feliz cumpleaños mientras la hija, la esposa y la madre de Barassi ingresaban al piso con una torta, velas y bengalas.

“¿Quién entra ahí? Ay, no me digas. ¡Mi pipi hermosa!”, dijo el conductor al ver a la pequeña. “Te amo. No puedo con esto”, agregó al borde del llanto mientras saludaba a su familia, y le pidió a su equipo que fueran a un corte para poder recuperarse. Tiempo después, apagadas las cámaras, compartió un resumen de lo vivido en sus redes y una sentida reflexión.

La sorpresa que le hicieron a Barassi en vivo

“Nueva foto preferida y la elijo para despedir los 37. Año pandémico, intenso, complejo y bisagra. Como a todo el mundo, me costó este último año. Pero afortunado yo, tuve dos salvavidas invencibles. Uno, mi trabajo. Soy pasional y vocacional, yo en mi laburo dejo todo o no lo hago. Durante años me negué a la posibilidad de conducir, defendía al actor por sobre todo. Apareció la propuesta, yo estaba sin trabajo, el encierro propio y mundial me estaba volviendo loco. Hice un casting y la magia pasó”, escribió.

“El otro salvavidas, mi hija, la pipi. El ser humano más exquisito en la tierra. Brillante, tierna, divertida, lúdica, curiosa, segura y bella. Nadie me mira así, nada en el mundo me genera más que esos 15kg de persona. Es mi persona favorita”, continuó.

El posteo de Darío Barassi para cerrar su cumpleaños Instagram: @dariobarassi

Para cerrar, le dedicó afectuosas palabras al equipo de 100 argentinos dicen, a quienes hizo responsables de haberlo hecho vivir “el mejor momento de su vida”. “Ahí estaban mis dos salvavidas, mis dos motores conviviendo, conociéndose. El amor explotó por el aire. Ella me decía: ‘¡Cuántas luces, papi!’. Y las luces acariciaban su carita de porcelana dándole la bienvenida. Fui feliz, feliz para siempre”, concluyó.