Diego Latorre recordó qué dijo el día que se casó con Yanina Latorre y reflexionó sobre cómo cambió la pareja

Diego Latorre tuvo un mano a mano con Mario Pergolini en Otro día perdido (eltrece) y, además de repasar su carrera como futbolista y su experiencia como periodista deportivo, habló de su vida personal y de Yanina Latorre, la madre de sus dos hijos, Diego y Lola, y su esposa desde hace 31 años. Justamente, durante el programa le mostraron imágenes del día de su casamiento. Rememoró lo que le dijo aquel día a la prensa y reflexionó sobre cómo cambió la dinámica de su relación a lo largo de los años.

La pareja empezó su relación a fines de 1993 y el 11 de agosto de 1994 se convirtieron en marido y mujer. Como en ese momento él era una estrella del fútbol, la prensa se hizo presente en su casamiento. En el video que pasaron en la emisión del viernes 15 de mayo de Otro día perdido, se pudo ver el momento en el que, tras dar el sí, Diego Latorre expresó en cámara: “Muy lindo, muy emocionado. [Queremos] ser felices y que salga todo bien y todo lindo como lo planeamos”.

Yanina y Diego Latorre se casaron el 11 de agosto de 1994 (Foto: Instagram @yanilatorre)

Yanina Latorre estaba a su lado, vestida de blanco, con una leve sonrisa y una expresión hasta de vergüenza. Cuando le preguntaron cómo estaba, se limitó a decir que se sentía “muy emocionada” y que lo que más deseaba era que pudieran “ser felices”. Fue entonces cuando le consultaron a Diego por la exposición mediática y respondió: “Yo estoy un poco acostumbrado, la que no está acostumbrada es ella”.

Durante su entrevista con Pergolini, Diego Latorre recordó su casamiento con Yanina y reflexionó sobre el cambio de roles que se dio a lo largo de los años (Foto: Instagram @yanilatorre)

Ahora, 31 años después, esta frase hizo estallar de risa a Mario Pergolini, debido a que en la actualidad, mientras el exfutbolista opta por tener un perfil más bajo, la conductora está justamente en el centro de la escena mediática. “Es otra persona”, aseguró.

La pareja junto a sus dos hijos, Diego y Lola (Foto: Instagram @yanilatorre)

“Los caminos de la vida. Todo es impensado”, reconoció Latorre. “Ella misma lo dice, que era sumisa, sometida porque yo también tenía el síndrome del jugador de fútbol que quería tranquilidad, paz, que nada me perturbe”, reflexionó y recordó cuándo empezó a notar el “cambio de roles” cuando su esposa empezó a trabajar en Radio La Red con Cristina Pérez y luego continuó su carrera periodística al lado de Jorge Lanata.

Yanina Latorre reveló que le fue infiel a Diego Latorre y contó detalles: “Ahora díganle cornudo a él”

A principios de este año, Yanina Latorre habló del escándalo alrededor de la infidelidad de su marido con Natacha Jaitt y terminó por admitir que ella también tuvo un affair con otra persona dentro del matrimonio. “¿Vos te pensás que no lo hablé? Tampoco yo fui tan perfecta, pasa que nadie me descubrió y acá termino el tema. Tal vez soy muy viva. Alguna vez no me debo haber portado bien”, sostuvo en Intrusos (América TV).

“La gente cree que yo cuento todo y yo soy más viva que nadie, no te voy a dar más información que esta. Él a mí también me ha perdonado. Nunca en la vida salí ni me acosté con un famoso que no sea Diego. No hay manera de que lo sepan. En 30 años de casados, un día me calenté con uno y fui”, sostuvo y, a modo de restarle importancia al tema, aclaró que no vivió un romance con otro hombre, sino que fue algo del momento.

Yanina confirmó que le fue infiel a Diego Latorre

Por otro lado, al ser consultada por el nombre de esta persona, Latorre aclaró que su marido sabía quién era: “Se lo contó una conch*** amiga mía en ese momento. ¡No voy a hablar más! [En ese momento] no era famosa, no trabajaba en la tele. Esa amiga murió. Por eso les digo, para que no me tengan tanta pena de cornuda, ahora díganle cornudo a él”.