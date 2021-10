El filoso mensaje de Dalma Maradona tras los dichos de Mavys Álvarez sobre su relación con Diego

Dalma Maradona reaccionó a los testimonios que Mavys Álvarez (una de las mujeres con las que Diego estuvo en pareja en Cuba) dio a un canal estadounidense sobre el vínculo que mantuvo con el futbolista. La mujer, hoy de 41 años, relató que cuando tenía solo 16 años inició su relación y que fue él quien la introdujo al consumo de drogas. Ahora, la hija del Diez publicó un comentario al respecto.

“Era un privilegio ser su novia”, contó Álvarez en los últimos días en diálogo con América Tevé, una señal de Miami, aunque admitió que, casi tres décadas después, se arrepiente de lo que vivió junto a Maradona. Además, la cubana confesó que guardó silencio todos estos años por temor. “Tenía miedo de que hubiera alguna represión de parte de él o del gobierno de Cuba”, indicó.

Mavys Álvarez y Diego Maradona junto a Fidel Castro

“Cada uno siente y se imagina el Maradona que se merece”, escribió Dalma en sus historias de Instagram, luego de que el relato de Álvarez diera la vuelta al mundo. Horas antes, también Gianinna y Claudia Villafañe se habían pronunciado sobre los dichos de la mujer con algunos mensajes crípticos. “Te merecés todo lo que le hiciste a otros. Tú sabrás si eso te da miedo o felicidad…”, lanzó la exesposa de Maradona en la red social. En tanto, la hija menor del futbolista fue más directa en Twitter: “Sé que entre esas personas solo hay un fin: lastimar”.

El mensaje de Dalma Maradona tras las declaraciones de Mavys Álvarez Instagram: @dalmaradona

Esta semana, Álvarez reveló que conoció al Diez en septiembre de 2000. Según su narración, siendo una adolescente, un empleado del hotel en el que se hospedaba Diego la interceptó mientras paseaba por Matanzas (en el este de La Habana) bajo la mirada de Carlos Ferro Viera, amigo del futbolista. “Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté”, dijo.

Luego, la joven fue trasladada a un hotel en Varadero en el que la recibió Guillermo Coppola y luego, finalmente, conoció a Maradona. “Conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien. Nunca se propasó. Me invitó junto a mi familia al día siguiente a cenar al palacio Dupont”, señaló la mujer. Después de algún tiempo, la relación se afianzó y comenzaron a convivir en La Pradera, un centro de salud en el que él se encontraba. “Mi mamá no lo tomó nada bien. Tampoco mi papá. Pero a esa edad uno suele ser muy rebelde y no tener en cuenta el criterio de los padres. La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer… Nunca imaginé que después me metería en las drogas de las que me costó tanto trabajo salir”, sostuvo. Si bien se trató de un vínculo consentido, Mavys reconoció que hoy siente “pena” de ella misma y de haber sido “parte de todo eso”.