Lourdes de Bandana compartió un video llorando y generó preocupación en las redes: “Volví al maltrato”

En las últimas horas, y un par de meses después de haber denunciado a su expareja, Leandro García Gómez por violencia de género, Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, generó preocupación entre sus seguidores al compartir un video en sus Historias de Instagram en donde, entre lágrimas, aseguró que fue nuevamente víctima del maltrato. Aunque no aclaró quién fue la persona que la lastimó, su hermana rompió el silencio y utilizó su propio perfil para referirse a la situación.

Lourdes Fernández, también conocida como Lowrdez en el ambiente musical, utilizó sus redes sociales para denunciar que fue nuevamente víctima del violencia. En un video que subió a sus Historias de Instagram, mostró las lastimaduras que tenía en el cuerpo mientras lloraba desconsoladamente.

“Esto es lo que me hace mi gente porque soy alcohólica y soy sufriente. Me están cuidando, entonces cuando me están cuidando aparentemente hay que hacer un favor”, expresó, al mismo tiempo que enfocaba con la cámara la marca que tenía en parte del cuello y del hombro y, después, las heridas que le cubrían la mano.

A pesar de que minutos después decidió eliminar el posteo, lo reemplazó por uno en el que, sobre un fondo gris, escribió: “Volví al maltrato, nada es casualidad”. Asimismo, etiquetó a su hermana, Anita Fernández.

El video generó gran preocupación entre sus seguidores, especialmente porque minutos antes subió una serie de filmaciones en las que se la podía ver confundida, desorientada y con dificultad para completar las oraciones.

La respuesta de la hermana de Lourdes Fernández

Horas después y luego de recibir decenas de mensajes al respecto, su hermana decidió salir a hablar sobre la situación de la artista. “Ella está mal, como lo pueden ver, uno trata de ayudarla, controlar todo, pero no puede estar en todo, ni podés estar lamentablemente así por siempre porque es imposible”, detalló Anita. “Con mi familia estamos tratando de ayudar. Mañana hablaremos con sus terapeutas. Gracias a las chicas, sus amigas, que al toque me contactaron y me tiraron buena onda y apoyo. Todos la queremos ver bien, eso es lo más importante”, concluyó.

No obstante, lo eliminó y, en su lugar, compartió una publicación que leía: “Responsabilidad afectiva es tener en cuenta el mundo emocional de la otra persona, sabiendo que puede ser muy diferente al tuyo”. Asimismo, respondió a la Historia de Lourdes en la que fue etiquetada y manifestó: “Nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu vida”.

A finales de noviembre de 2021, la ex Bandana denunció tanto legal como públicamente a su pareja Leandro García Gómez, por violencia de género. Sobre un video en donde mostraba los moretones de su cara, escribió: “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien, no tengan miedo”.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, agregó en letras blancas con fondo negro. Según contaron en el programa A la tarde y confirmó el periodista Mauro Szeta, varias personas fueron testigo de las agresiones.

