Golpes y moretones: la acusación de violencia de género de Lourdes de Bandana contra su expareja

A través de una historia de Instagram, Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, acusó de manera mediática a su expareja, Leandro Esteban García Gómez, de ejercer violencia de género contra ella. Sobre un video en donde mostraba los moretones de su cara, la cantante escribió “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien, no tengan miedo”

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, agregó en letras blancas con fondo negro. Y, según contaron en el programa A la tarde y confirmó el periodista Mauro Szeta, varias personas fueron testigo de las agresiones.

La cantante y García Gómez se conocieron a principios de 2020 y convivieron durante toda la pandemia. La conductora del programa de América, Karina Mazzocco, y el resto del panel hablaron con Mabel, la mamá de la exBandana, quien dio detalles del estado de su hija y confirmó que se trataba de una relación muy violenta. Además aseguró que la acusación, por el momento mediática, también se va a hacer en la Justicia.

“Era un final anunciado. Yo creo que ella se asustó, tenía miedo y no quería denunciar”, explicó Mabel y reveló que Lourdes le contó que también tenía fuertes golpes en el cuerpo. “Yo no la quise revisar porque sentí que tenía que contenerla”, explicó. Sobre el día a día de la pareja, reveló que él era muy controlador y que el consumo empeoraba la situación.

Además de contar que García Gómez le escondía a Fernández el celular, la mujer dijo que su exyerno salió hace dos años con un revólver a la calle y que, en otra ocasión, luego de una fuerte pelea entre ellos, la dejó dentro del departamento: “Le sacó las llaves y le arrancó un mechón de pelo”.

Sobre cómo está la cantante ahora, Mabel confió que se encuentra en un departamento con su papá, que está “muy shockeada y muy triste” y que cuenta con la contención y el cariño de sus familiares y amigos.

Una presencia inesperada

Luego de la salida al aire de Mabel, apareció en el canal Leandro Esteban García Gómez. La producción de A la tarde le colocó un micrófono y el hombre, ante la sorpresa de todos, se había acercado hasta el piso del programa para hacer su descargo. “Hace cuatro meses que nos separamos”, le dijo a Mazzocco. Luego negó haber estado con ella durante la noche de ayer, explicó que hace dos meses que no se ven y negó haber sido él el causante de los moretones.

Consultado sobre el fin de la relación, el hombre explicó que con Lourdes hubo mucho amor y que se acompañaron mutuamente pero que ella comenzó a llevarse mal con sus hijas consecuencia de la convivencia. “Antes de ser novio de..., soy papá de”, sentenció. Además señaló que por recomendación de la psiquiatra de Lourdes y de su familia decidió poner distancia.

Un extraño cruce al aire

Mientras García Gómez hacía su descargo en vivo, Lourdes se comunicó con el programa y tuvo una breve salida al aire. “Si tu quieres bailar, este es el momento, Lean”, se alcanzó a escuchar que decía para corroborar su identidad la cantante, a lo que García Gómez respondió: “Hola, hermosa”. Luego de la presentación, Lourdes explicó que siempre trató de que el arte supere todo lo negativo, explicó algo que no llegó a entenderse y disparó: “Leandro, nos vimos ayer”. Luego se cortó la comunicación.

“Que la Justicia determine si hubo violencia”, dijo después del llamado García Gómez. También confirmó que se trató de una relación violenta, que ella es una excelente persona, que es muy sensible y una de las mejores artistas de la Argentina y que como pareja no se pudieron encontrar.

Otras voces

Según publicó en Twitter el periodista de policiales Mauro Szeta, Lisa Vera habló de lo sucedido: “Yo sabía que había algo raro, no nos quería contar”, fue uno de los textuales que compartió. “Una vez la vi desfigurada”, agregó y completó con una frase contundente: “Cada vez que tenía un evento, el novio la psicopateaba. La dejaba afuera de su casa, le escondía las llaves”.

José María Muscari, quien la contrató para ser parte de Sex, también habló de la situación: “Nosotros vimos los golpes que tenía. Ahora está con su hermana que la está conteniendo”.

LA NACION

Temas Bandana