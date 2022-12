Nazarena Vélez rompió en llanto al escuchar el escalofriante relato de violencia de género de Lowrdez, ex Bandana

escuchar

Lourdes Fernández, quien fuera cantante de Bandana, vive un duro momento personal que decidió compartir con sus seguidores, para evidenciar el gran problema que es la violencia de género. A fines de noviembre compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes donde se la pudo ver golpeada. Por esto denunció a su expareja, Leandro Esteban García Gómez. La artista dialogó en LAM (América) sobre el calvario que vive y Nazarena Vélez no pudo contener la angustia que le provocó su relato.

“Uno se siente parte. Uno no se siente víctima jamás. Sentís que sos culpable y responsabilidad”, comenzó relatando la artista conocida como Lowrdez al responderle a Ángel de Brito, quien en 2021 le había consultado por los rumores entorno a este tema. Asimismo, remarcó que era su pareja quien la incitaba a creer que ella era el problema en la relación, debido a su fuerte personalidad, por ello fue crucial para ella comenzar terapia para poner nombre a su realidad de violencia de género.

Lowrdez en LAM: "Pensé que me había encontrado con el hombre de mis sueños"

En la larga charla, la mujer remarcó que desde abril de 2022 terminó su relación con el denunciado y decidió hacer público el calvario que había vivido, lo que generó una gran sorpresa en ella al evidenciar la gran cantidad de mujeres que atraviesan lo mismo y que se comunicaron tras su publicación en redes sociales.

“Pensé que me había encontrado con el hombre de mis sueños. Llegué a pensar en tener hijos con él y ahora no lo puedo ni ver”, declaró con total sinceridad. Durante su relato, Nazarena Vélez se vio interpelada por cada palabra y por momentos se mostró conteniendo las lágrimas, hasta que no pudo más. Ángel de Brito le dio pie para que hable acerca de cómo se sentía, y en primer lugar no dudó en remarcar la fortaleza de la artista.

Nazarena rompió en llanto: "Todo el dolor que siente y esa cosa de sentirse culpable me rompe el corazón"

“Me duele mucho, me duele el corazón escucharte. Todo el dolor que siente y esa cosa de sentirse culpable me rompe el corazón”, dijo la panelista, con la voz entrecortada, en referencia a la invitada, a la que abrazó antes de comenzado el programa, según sus palabras. “Está buenísimo que lo cuentes, está buenísimo este momento que estás viviendo, ya vas a salir, vas a estar muy bien. Es todo un proceso”, agregó sin contener el llanto, a lo que la artista agradeció el espacio de los medios para poder hablar para evidenciar la gran problemática que se vive a lo largo del país.

La emoción de Nazarena podría estar vinculada directamente a su propia vivencia cercana, cuando en 2016 su hija, Barbie, denunció a quien fuera su pareja, Federico Bal, por violencia de género. En ese entonces, la joven fue acusada de declarar mentiras y la guerra mediática entre su madre y Carmen Barbieri -la madre del acusado- fue letal delante y detrás de las cámaras. Quizás las palabras de Lourdes tocaron una fibra muy sensible en la panelista, que no dudó en remarcar la fortaleza de las mujeres que hablan acerca de esta dura situación que atraviesan.

