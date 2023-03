“Les prometo que voy a cuidarme”: el mensaje de Lourdes de Bandana tras un incidente en la calle

escuchar

Lourdes Fernández, excantante del famoso grupo pop Bandana, compartió un sorpresivo mensaje a través de sus redes sociales, donde mostró que hace tan solo algunos días le sacaron el carnet de conducir. Y, con ese mensaje de fondo, se refirió a las personas que la ayudan en el día a día.

Los últimos meses de la excantante de Bandana no fueron los mejores. A fines del año pasado dio a conocer que sufría de violencia de género por parte de su expareja Leandro Esteban García Gómez. En abril del 2022 finalizó su relación con él y luego lo expuso a través de programas de televisión como LAM (América).

La historia que compartió Lourdes Fernández a través de las redes sociales Instagram @lowrdez

En esa oportunidad, Lourdes Fernández, conocida como Lowrdez en el ambiente musical, volvió a ser noticia por haber perdido el carnet por “conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes”.

En la captura que compartió la artista a través de su cuenta personal de Instagram, se aprecia un documento que dice: “Asunto: Fernández Cecilia Lourdes. Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes (art. 111 según Ley 1472)”.

Y debajo del mensaje, la cantante les escribió a las personas que la acompañan en su lucha: “Perdón a todos los que me ayudaron y confiaron ciegamente. Y les prometo que voy a curarme”.

Nazarena Vélez rompió en llanto al escuchar el escalofriante relato de violencia de género de Lowrdez

A fines del año pasado, la cantante dio a conocer los episodios de violencia de género, lo cual sensibilizó a Nazarena Vélez en LAM (América).

“Uno se siente parte. Uno no se siente víctima jamás. Sentís que sos culpable y responsabilidad”, comenzó relatando la artista al responderle a Ángel de Brito. Asimismo, remarcó que era su pareja quien la incitaba a creer que ella era el problema en la relación, debido a su fuerte personalidad, por ello fue crucial para ella comenzar terapia para poner nombre a su realidad de violencia de género.

Lowrdez en LAM

“Pensé que me había encontrado con el hombre de mis sueños. Llegué a pensar en tener hijos con él y ahora no lo puedo ni ver”, declaró con total sinceridad. Durante su relato, Nazarena Vélez se vio interpelada por cada palabra y por momentos se mostró conteniendo las lágrimas, hasta que no pudo más. Ángel de Brito le dio pie para que hable acerca de cómo se sentía, y en primer lugar no dudó en remarcar la fortaleza de la artista.

“Me duele mucho, me duele el corazón escucharte. Todo el dolor que siente y esa cosa de sentirse culpable me rompe el corazón”, dijo la panelista, con la voz entrecortada. “Está buenísimo que lo cuentes, está buenísimo este momento que estás viviendo, ya vas a salir, vas a estar muy bien. Es todo un proceso”, agregó sin contener el llanto, a lo que la artista agradeció el espacio de los medios para poder hablar para evidenciar la gran problemática que se vive a lo largo del país.

