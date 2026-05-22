Lourdes Sánchez rompió el silencio tras dar positivo en un control de alcoholemia: “Cometí un error”

Lourdes Sánchez quedó en el ojo de la tormenta cuando se hizo público que dio positivo en un control de alcoholemia. A partir de la polémica que se generó, la presidenta del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes rompió el silencio, reconoció su error y reflexionó sobre la “carnicería pública” a la que fue sometida.

La bailarina, que en diciembre de 2025 asumió como funcionaria pública en su provincia natal, reconoció el miércoles 20 de mayo en el ciclo Sin freno que dio positivo en el test de alcoholemia en Corrientes mientras se dirigía a su casa el viernes a la noche luego de un brindis. “Cometí un error”, admitió. “Hice todo lo que tenía que hacer. Asumí, por supuesto, el error. Es algo que para nada me hace feliz ni me enorgullece, todo lo contrario”, expresó.

La presidenta del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes reconoció que dio positivo en un test de alcoholemia (Foto: Instagram @lourdesanchezok)

En este sentido, dijo que se generó un debate público nacional al que calificó como una suerte de “carnicería pública” y que sufrió mucha violencia en las redes sociales, al punto tal que no quería mirar su celular. “Yo no quiero caer en lo que todo el mundo me dice: ‘Porque sos mujer, porque sos pública’. Yo la verdad no sé más qué pensar, pero es como que ya me acostumbré, que no está bueno tampoco porque soy un ser humano, me equivoco y quizás me voy a seguir equivocando. Yo lo primero que hago es asumir el error porque está en mi naturaleza, en mi educación”, reflexionó. Asimismo aseguró que fue “la primera vez” que le pasó una situación semejante y que su intención es “seguir adelante a conciencia”.

"Es algo que para nada me hace feliz ni me enorgullece, todo lo contrario", aseguró la bailarina DIEGO SPIVACOW / AFV - LA NACION

En cuanto a por qué tardó tanto tiempo en hablar sobre lo sucedido, explicó que en el último tiempo decidió evitar exponer cosas “que son privadas” en sus redes sociales. Pero, “cuando empieza la noticia a distorsionarse o a ver que dicen cosas que no son ciertas, ahí elijo dar mi versión, que es la que importa en realidad porque es la verdadera. Sinceramente, como nunca me pasó, no pensé que iba a tomar tal dimensión”, sostuvo. Por último, reconoció que se equivocó y dijo que lo sucedido le sirvió “un montón para aprender”.