La nueva vida de Marisa Mondino, la actriz de La Banda del Golden Rocket que se alejó de la fama

Marisa Mondino se convirtió en una de las modelos más destacadas a fines de los años ochenta y ocupó las portadas de importantes revistas de moda. Poco tiempo después dio el salto a la televisión con La Banda del Golden Rocket, la exitosa ficción juvenil que marcó a toda una generación en los años 90. Sin embargo, cuando su carrera atravesaba un gran momento, eligió alejarse del mundo del espectáculo y adoptar un perfil bajo, una decisión que con el tiempo despertó curiosidad y dejó interrogantes sobre cómo es su vida en la actualidad.

A comienzos de los años noventa, Marisa Mondino dio un importante paso en su carrera al sumarse a La Banda del Golden Rocket, una de las ficciones juveniles más recordadas de la televisión argentina. La tira, emitida entre 1991 y 1993, tuvo 95 episodios y reunió a un elenco joven que, en muchos casos, daba sus primeros pasos frente a las cámaras.

Marisa Mondino brilló en La Banda del Golden Rocket, una de las ficciones más exitosas de los 90

La historia seguía la vida de tres primos interpretados por Diego Torres, Adrián Suar y Fabián Vena, quienes se reencontraban tras heredar un antiguo automóvil de su abuelo: un llamativo Oldsmobile Golden Rocket amarillo de 1957. A partir de ese hecho comenzaron nuevas experiencias y vínculos, mientras sus historias se cruzaban con las de otros personajes, entre ellos los interpretados por Marisa Mondino, Gloria Carrá, Araceli González, Carolina Fal y Germán Palacios.

Antes de la televisión, se destacó como una de las modelos más reconocidas de finales de los 80

Para Mondino, la ficción marcó un momento especial: aunque ya era una figura reconocida del mundo de la moda, esta producción significó su debut como actriz. Su rostro ya era habitual en las tapas y producciones de revistas como Claudia, Para Ti, Radiolandia 2000 y Siete días, y junto a Araceli González era una de las modelos más populares de la época. El salto a la televisión amplió aún más su exposición y la acercó a un público que la descubrió en una nueva faceta.

Del éxito en las revistas y la TV a una vida de bajo perfil: el presente de Marisa Mondino

Luego de su paso por la televisión, decidió alejarse del foco mediático (Foto: Instagram @marisa.mondino)

La vida personal de Marisa Mondino también atravesó momentos muy significativos. En octubre de 1993 conoció al actor Darío Grandinetti y dos años más tarde se casaron. Poco después enfrentaron una dolorosa pérdida con la muerte de su hija Lucía, quien había nacido con hidrocefalia. Tiempo más tarde llegó Laura, nacida en 1996, que años después seguiría un camino artístico vinculado a la actuación. Tras once años de relación, la pareja decidió separarse en 2006.

Marisa Mondino y su hija Laura Grandinetti

Lejos de la exposición mediática y tras su separación, Marisa eligió llevar una vida mucho más reservada. Alejada del mundo del espectáculo, mantiene un perfil bajo y comparte apenas algunos aspectos de su presente a través de las redes sociales.

Mediante sus redes sociales comparte algunos momentos de su vida privada (Foto: Instagram @marisa.mondino)

En su cuenta de Instagram suele mostrar momentos cotidianos junto a su hija Laura, imágenes de su perro Limón y distintas reflexiones personales, lo que deja ver una faceta mucho más íntima y tranquila de su vida actual.