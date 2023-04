Lucas Benvenuto volvió a hablar sobre la acusación a Jey Mammon y envió un mensaje a los medios: “Estoy angustiado”

escuchar

Este lunes, Jey Mammon, cuyo nombre real es Juan Martín Rago, volvió a dar su versión de los hechos tras el conocimiento público de la denuncia que Lucas Benvenuto le hizo en 2020 por abuso sexual cuando era menor de edad, y que se sobreseyó al año siguiente por prescripción de la causa. Ante la repercusión mediática del caso, el denunciante advirtió que los medios de comunicación acudieron a su lugar de trabajo en Ushuaia (Tierra del Fuego), donde trabaja como profesor de patinaje sobre hielo. Ante eso, realizó un fuerte descargo: “Estoy angustiado”.

“Estoy angustiado por la situación”, señaló Benvenuto, al relatar que un equipo de Socios del Espectáculo (eltrece) viajó hasta su lugar de residencia para que protagonizara una entrevista. En un audio que envió a Karina Mazzocco, conductora de A la tarde (América), el joven expresó: “Vivo esta situación desde el domingo. Agradezco al programa el interés y a todos los medios que le dieron el abrazo a mi historia. Pero mi lugar de trabajo, para mí, es la vida, lo que me da ganas de salir adelante. Es un lugar privado y, a no ser que yo invite a ver la nueva vida del Lucas de ahora, siento que no es la forma”.

Lucas Benvenuto transmitió un mensaje a los medios de comunicación

Benvenuto precisó: “Desde el domingo, hacían guardia cuatro hombres adentro de un auto. Estoy rodeado de menores de edad y ellos no tienen la culpa. Yo cuido mucho a mis alumnos y al club, en el trabajo que me da ganas de seguir viviendo”. Y apuntó: “Quizás estaría bueno ir y acosar al que se denunció, en vez de perseguir a la víctima, porque yo hablaré con ustedes cuando mi psiquis esté bien. Cada entrevista es como una sesión de terapia en la que, irremediablemente, me revictimizo”.

Y concluyó: “Está todo bien, pero no voy a negar que me causa malestar. Por favor, tengan paciencia. Me cuesta hablar y tengo que tener charlas previas con mis terapeutas. Me están acompañando todo el tiempo”.

Qué dijo Jey Mammon en su última entrevista

Jey Mammon, que fue suspendido de Telefe luego de que saliera a la luz la denuncia que pesó sobre él hace tres años, dio de nuevo su versión de los hechos este lunes, en Basta Baby (A24) junto a Baby Etchecopar. En la entrevista, el exconductor de La Peña de Morfi señaló que pretende volver al mundo del espectáculo y que no se considera un “muerto social”. “No siento la necesidad de tener que contarle a absolutamente nadie mi inocencia”, apuntó.

Jey Mammon habló nuevamente en televisión (Video: A24)

El humorista insistió en que, cuando ambos se conocieron, Lucas Benvenuto tenía 16 años y no 14, y negó la existencia de abuso sexual. “El abuso es mentira. No lo hice, ni lo haría, ni lo haré nunca jamás en mi vida”, advirtió. Y agregó: “Tuve un vínculo de amor con Lucas, a quien yo conocí a sus 16 años, y no sé si se inició a sus 16 o 17. Lo desconozco”.

Además, Mammon relató la repercusión mediática del caso. “Ver ‘pederasta’, ‘pedófilo’ o ‘monstruo’ en mi cara y mi nombre mientras hablan de la red de trata de Marcelo Corazza... Ese daño es irreparable e irrecuperable”, dijo. Y concluyó: “Estuve una semana tirado y no fue por la denuncia, que tengo clarísimo que fue un disparate, sino por lo que estoy viviendo y escuchando todos los días sobre mí”.

