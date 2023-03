El fuerte mensaje de Lucas Benvenuto tras la última declaración de Jey Mammon: “Estoy aquí, dejando mi verdad”

escuchar

Juan Martín Drago, artísticamente conocido como Jey Mammon, compartió este miércoles un comunicado a través de las redes sociales para dar su versión sobre la acusación de abuso sexual a un menor que pesa sobre él. En el video, el conductor de La Peña de Morfi -ahora suspendido por Telefe- indicó que conoció a Lucas Benvenuto en 2009, pero negó otros puntos de su testimonio. Tras su descargo, el joven publicó un desgarrador posteo en su perfil de Instagram: “Acá estoy, siempre”.

En 2020, Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon por abuso sexual cuando él era menor. “Él tenía 32 años y yo, 14″, precisó. La denuncia terminó con el sobreseimiento del conductor en marzo de 2021 por prescripción de la causa (número 53.975/2020). Pero el conocimiento público del caso derivó en la suspensión del conductor por parte de Telefe.

Lucas Benvenuto compartió un desgarrador posteo tras el comunicado de Jey Mammon

“Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, expresó Mammon a través de su cuenta de Instagram. Por este mismo canal, Benvenuto compartió horas después un mensaje que se interpretó como una respuesta al comunicado del acusado.

El posteo de Lucas Benvenuto tras el descargo de Jey Mammon Instagram: lucasbenvenutoo

Sobre una instantánea de él mismo, el joven añadió la melodía de “Cae el sol”, un tema del grupo Airbag, bajo la letra: “Quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar / Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir / No ves que estoy, estoy aquí, dejando toda mi verdad / No queda nadie en la ciudad, pero por vos, me quedo acá”. Además, añadió el emoji de un corazón roto con una venda. Y apuntó, en otra imagen suya de chico: “Acá estoy, siempre”.

Qué dijo Jey Mammon

“Estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida”, comenzó Jey Mammon, en un video que compartió este miércoles a través de su perfil de Instagram. El conductor de La Peña de Morfi fue suspendido de Telefe tras el conocimiento público de la denuncia por abuso sexual a un menor, que recibió en 2020 y que prescribió en marzo de 2021. Y siguió: “Por la razón de los niveles de angustia que estoy viviendo, que no los experimenté nunca, lo que estoy sintiendo, no sabía que se podía sentir. No sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí”.

Además, reconoció haber conocido a Lucas Benvenuto en 2009, pero negó que se produjera un abuso sexual. “Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, apuntó.

Jey Mammon se defendió de la denuncia de abuso sexual

“Estamos hablando de un nene de 14 años, esto es lo importante. Yo, a Lucas, lo conozco. Lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta ese día y que tenía 14. Él, en esa fiesta, tenía 16”, prosiguió el exconductor. Y cerró: “El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme, que necesito el juicio a la verdad y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo. Yo necesito recuperar mi vida”.

LA NACION