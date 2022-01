Luciano Pereyra tuvo un accidentado show en Cosquín: “No sé qué pasó”

La quinta luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín tuvo como protagonista a Luciano Pereyra, que en una noche accidentada debido a algunos problemas técnicos se vio obligado a sacar a relucir su oficio ante una multitud a la que no le importó la lluvia.

El propio cantante oriundo de Luján, provincia de Buenos Aires, publicó un video en sus redes sociales que muestra cómo su público le hizo frente a las condiciones climáticas adversas. “¡¡¡Cuando algún día mis nietos me pregunten qué es el amor del público les mostraré este vídeo!!!”, aseguró el cantante y agregó: “Simplemente gracias, Cosquín”.

Una multitud bajo la lluvia en el show de Luciano Pereyra

Aunque el concierto de Luciano Pereyra comenzó sin lluvias, el cantante tuvo que improvisar y no seguir el orden establecido por la lista de temas debido a una serie de desperfectos técnicos que demoraron el comienzo del espectáculo. “Suelen pasar estas cosas cuando estamos en vivo y cuando la tormenta da vuelta también”, anunció el presentador de Cosquín al micrófono. “Muchas veces estamos listos para empezar y suceden pequeñas cosas”, agregó y aseguró: “Hay casi diría yo un batallón de técnicos trabajando detrás del escenario para solucionar todos los problemas”.

El conductor del evento pidió un aplauso para “todos los que están trabajando a destajo para que esta noche el espectáculo continúe” y luego de unos tres minutos de incertidumbre, por fin pudo pasarle la posta a Pereyra. Consultado más tarde al respecto en la conferencia de prensa posterior al show, el cantante subrayó: “La verdad es que no sé lo qué sucedió. Son cosas que pasan”. Aparentemente, los problemas habrían sido ocasionados por el equipamiento del propio Pereyra. “Tuvimos que cambiar la lista de temas y el público se enganchó aún más”, destacó el artista.

"Es mi Culpa", por Luciano Pereyra en Cosquín

El músico logró sortear todos los obstáculos y brindó un show de una hora plagado de grandes éxitos, como “El vestido rojo”, “Te estás enamorando de mí” y la balada “Es mi culpa”, que fue cantada a los gritos por el público. Al final, como si hiciera falta algo más, se largó el diluvio y continuó durante el resto de la noche, que seguiría con Ahyre, el grupo formado por ex integrantes de Los Huayra, y un cierre estelar a cargo de Jorge Rojas.

El ex Los Nocheros tuvo la tarea más complicada de la noche. Ya eran las dos de la madrugada cuando salió a escena y la lluvia, que no cesaba, parecía dispuesta a aguar los planes del músico. Sin embargo, los espectadores no se amedrentaron y soportaron las inclemencias del clima para disfrutar a su ídolo en un show que sin dudas se tiñó de épico.

"Mi Cantar", por Jorge Rojas en Cosquín

La gente se refugió con pilotos y, paraguas en mano, bailó y coreó todos los éxitos del músico, como “Cómplices”, en una encantadora interpretación junto a Ahyre, “Olvida que te he amado” y “Mi cantar”, que ofició de puntapié del show. “Qué lindo verlos acá, muchísimas gracias por este aguante, por acompañarme de esta manera, de verdad”, dijo Rojas visiblemente emocionado cuando estaba promediando el concierto.