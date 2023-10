escuchar

Este domingo, Juana Viale regresó a la televisión con su mesaza, a la que acudieron como invitados especiales este fin de semana Luciana Geuna, Darío Barassi, Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, y Luciano Cáceres. En medio del tradicional almuerzo en el estudio de eltrece, el actor de Mujer conejo reveló cómo conoció a su novia Belén, con quien hasta el momento lleva tres años de relación.

“No te voy a preguntar nada del corazón...”, comenzó la conductora de Almorzando con Juana hacia Luciano Cáceres. “Estoy muy bien”, respondió el actor, sin miramientos, pese a que no acostumbra a hablar de su vida privada. Y agregó: “Estoy hace ya tres años en pareja con Belén”. En tanto, miró a la cámara del estudio y lanzó un beso a su novia.

Se trata de Belén Riva, una joven profesional que acumula más de nueve mil seguidores en su perfil de Instagram. Juanita trató de hilar los puntos. “¿Hacés yoga?”, consultó. “Ahora no estoy haciendo, pero es algo... Bueno, era mi profesora de yoga”, contó.

Luciano Cáceres detalló los inicios de su relación: “Fue una linda conexión”

Así, el actor de Gato negro relató que conoció a su pareja de manera virtual, a través de las clases de yoga que tomó en su casa ante la emergencia sanitaria producida por la pandemia por Covid-19. “¿Eran individuales o grupales las clases?”, preguntó Darío Barassi, ante lo que Cáceres detalló que eran en grupo.

Luciano Cáceres y Belén Riva llevan tres años de relación Instagram: belenrivayoga

“Empecé una vez por semana, luego dos y, al final, cinco”, señaló. Y detalló cómo llegó el primer encuentro presencial. “Nos agarró toda una cuarentena. Entonces, después de una clase, ahí empezamos a hablar. Fue una linda conexión”, continuó.

Y destacó: “Es una persona muy sana y muy sabia. Así que estamos contentos. Además, en lo laboral me ayuda, con las cosas de las redes también, me hace contenidos”.

La furia de Juana Viale contra Charlotte Caniggia por un peculiar detalle

Los invitados especiales a la mesaza de este domingo fueron Darío Barassi, Luciano Cáceres, Luciana Geuna y L-Gante. Pero resultó que había una quinta persona esperada, que decidió no asistir al estudio de eltrece: Charlotte Caniggia. Así, Juana Viale protagonizó un contundente descargo contra la mediática.

Previamente, la conductora anunció: “Estoy muy feliz, con muchas ganas de volver, de empezar”. Y anticipó: “Ya no falta nada. Ya tenemos a todos los invitados. Van a estar L-Gante, Darío Barassi, Luciano Cáceres y Charlotte Caniggia, así que feliz. Variadito, como tiene que ser un domingo”.

Al inicio del ciclo, Viale expresó que Caniggia había decidido no asistir al estudio a último momento. “La señorita Charlotte no viene la mesa hoy, porque no se sentía de humor para venir”, señaló. Y apuntó contra el representante de la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul “el Pájaro” Caniggia. “Y Fabián Esperón maltrató a toda mi producción y a mis productoras, porque la señorita se comprometió a venir y no vino”.

Para finalizar, la conductora protagonizó un contundente descargo contra la exconcursante de ¿Quién es la máscara? y su representante: “Igual, ¿qué se puede esperar del burro, más que una patada?”.