Este sábado 28 de octubre, el mundo del espectáculo se mostró conmovido ante la noticia del fallecimiento de Matthew Perry, a los 54 años. El cuerpo del actor fue hallado en el jacuzzi de su vivienda en Los Ángeles, ante un aparente ahogamiento, según trascendió. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, entre los que figuró el de Antonela Roccuzo, junto a una desgarradora despedida de la cuenta oficial de Friends.

Matthew Perry se consagró uno de los personajes más queridos de las series de comedia, al interpretar al icónico Chandler Bing en Friends, serie que protagonizó durante 10 temporadas junto a Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox-Arquette, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc.

Matthew Perry interpretó a Chandler Bing en Friends

“Estamos devastados al enterarnos de la muerte de Matthew Perry”, señalaron desde la cuenta oficial de Friends en Instagram, que contó con más de 12 millones de seguidores. Y agregaron: “Fue un verdadero regalo para todos nosotros. Nuestro corazón está con su familia, seres queridos y todos sus fans”.

La despedida de Friends y la reacción de Anto Roccuzzo Instagram: friends

En el desgarrador posteo, que recibió casi cinco millones de likes y cientos de comentarios, la reacción de Antonela Roccuzzo se llevó todas las miradas. La modelo rosarina le dio un corazón rojo a la publicación, además de añadir un sentido comentario, en el que incluyó un emoji de carita triste y otro que rompe en llanto.

La desgarradora noticia conmocionó al mundo del espectáculo, así como sucedió exactamente hace un mes con Michael Gambon, quien interpretó a Albus Dumbledore en la saga de Harry Potter y falleció el 27 de septiembre, a los 82 años. Roccuzzo le dedicó un mensaje similar al icónico actor, con un emoji de tristeza en el posteo.

La despedida de Maggie Wheeler, la intérprete de Janice en Friends: “Qué pérdida”

Matthew Perry consagró una trayectoria fílmica muy diversa, al protagonizar películas junto a estrellas de Hollywood como Bruce Willis, en Whole Nine Yards; con Salma Hayek en Fools Rush; o con Zac Efron en 17 again. Pero, sin lugar a dudas, el papel que le dio el salto a la fama fue el de Chandler Bing en Friends.

Junto a Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox-Arquette y Lisa Kudrow; Matthew Perry protagonizó la famosa sitcom, en la que también participaron actores y actrices como Paul Rudd, Cole Sprouse, Tom Selleck o Maggie Wheeler.

El exitoso elenco de Friends: Chandler Bing (Matthew Perry), Rachel Green (Jennifer Aniston), (doctor) Ross Geller (David Schwimmer), Mónica Geller (Courteney Cox), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) y Phoebe Buffay (Lisa Kudrow). LA NACION

La intérprete de Janice, quien fue pareja de Chandler en la ficción durante algunos episodios de las temporadas iniciales, le dedicó un sentido mensaje de despedida a través de su perfil de Instagram. “Qué pérdida. El mundo te extrañará, Matthew Perry”, escribió Wheeler en su cuenta, donde acumuló más de 100 mil seguidores.

Y añadió, junto a una imagen de ambos bajo sus personajes en Friends: “La alegría que trajiste a tantos en tu demasiado corta vida seguirá viviendo. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos”.

El desgarrador posteo de Maggie Wheeler por la muerte Matthew Perry (Foto: captura Instagram/@maggiewheeler_official)

Por su parte, desde Warner Bross expresaron: “No hay nada que podamos decir que haga que esto sea menos terrible. Te vamos a extrañar siempre. Gracias por cada risa y por darnos a Chandler. Vivirás por siempre en nuestros corazones”.