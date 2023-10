escuchar

Juana Viale regresó a la televisión para abrir una nueva temporada de sus almuerzos. Al inicio del programa, justo después de mostrar su look, que como es habitual en ella correspondía a un diseño de Gino Bogani, la flamante conductora se encargó de mirar a cámara y dedicarle unas palabras a Charlotte Caniggia, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, quien a último momento decidió no asistir al programa: “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada…?” dijo tajante en referencia a Charlotte y a su representante.

La conductora nombró a Fabián Esperón, el representante de los hermanos Caniggia y lo acusó de maltratar a la producción de Almorzando con Juana Viale. LA NACION se comunicó con Esperón para consultarle su postura, pero el manager prefirió no pronunciarse sobre los dichos de la actriz y conductora: “No voy a meterme en medio de una pelea mediática. No es mi estilo”, se disculpó.

“Estoy muy feliz, con muchas ganas de volver, de empezar. Ya no falta nada. Ya tenemos todos los invitados. Va a estar L-Gante, Darío Barassi, Luciano Cáceres y Charlotte Caniggia, así que feliz. Variadito como tiene que ser un domingo”, había anunciado días atrás la actriz y conductora. La ausencia de Charlotte generó el enojo tanto de la conductora del ciclo como de su hermano y productor, Nacho Viale, quienes tuvieron que salir a buscar un reemplazo de último momento.

Días atrás, Laura Ubfal dio detalles de la discusión: “El enojo de Juana y de Nacho no es solamente porque se bajó antes de la grabación, sino porque llamaron 24 veces a Fabián Esperón y no contestó. La productora que había arreglado la invitación terminó llorando porque la habría maltratado”, reveló la periodista. Finalmente, el lugar de Charlotte lo ocupó la periodista Luciana Geuna.

Un comentario polémico, una renuncia y un nuevo enojo

Poco antes de iniciar las grabaciones, Charlotte Caniggia decidió bajarse del programa en una semana en que dio que hablar por sus polémicos dichos en el Bailando 2023 instagram.com/chcaniggia_n

Sin dudas, Charlotte Caniggia era un gran personaje para tener en este debut de temporada. Es que la mediática desató uno de los escándalos que por estas horas está ocupando la agenda de todos los portales y programas de chimentos. El miércoles por la noche, en su paso por la pista de Bailando 2023, la participante no sólo sorprendió por su performance en el caño sino por sus comentarios filosos contra otros integrantes del ciclo. “Reafirmo lo que dije: Coti es muy falsa y en la casa de Gran Hermano no la querían mucho. Es duro, pero es real”, dijo la mediática fiel a su estilo.

En medio de un picante ida y vuelta, la ex GH la acusó de hablar mal de algunos de los integrantes del streaming y mencionó a Zaira Nara, con quien Charlotte ya mostró ciertas rispideces cuando la modelo y conductora se sentó en el jurado para reemplazar a Pampita. En ese momento, la hija de Mariana Nannis había criticado a la modelo por “regalar” puntaje a sus amigos dentro del certamen. “Zaira no me cae bien. Es una cuestión de feeling. Hay gente con la que te saludás y ya pegaste onda y otra que, apenas la conocés, ya te das cuenta de que no te cae bien. Con Wanda tampoco tengo onda. Con ninguna de las Nara. ¡Nara!”, reconoció la mediática.

Sin embargo, esta vez fue Coti quien la “mandó” al frente contando ante toda la audiencia de América que era lo que Charlotte opinaba de Zaira. “Primero que nada, yo no fui la que la ‘quemó’ con lo de Zaira, fue Mariano de la Canal. Y en segundo lugar, si yo te hubiera querido ‘mandar’ al frente, hubiera contado algo que ese día me pediste que dijera y me negué”, disparó Romero repitiendo ese comentario desafortunado sobre la modelo y su hermana, Wanda, en el que las acusó de posicionarse en el medio a costa de una conducta de índole sexual.

Ante la sorpresa del conductor, Charlotte se hizo cargo de sus dichos. “Sí, es verdad, lo dije”, lanzó con total desparpajo. El tema no quedó ahí y la respuesta de Zaira no tardó en llegar. “A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño”, escribió en su cuenta de X mientras exponía los motivos de su decisión: “Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar y participar de este programa”, expresó dolida.

A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa “Bailando por un sueño”. Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se… — Zaira (@zairana) October 26, 2023

Al día siguiente, fue el turno de Coti Romero en la pista y, antes de bailar, la participante solicitó la palabra y le pidió disculpas a la modelo por sus dichos. Mientras que algunos consideran que su actitud fue espontánea, otros no creyeron en su discurso y arremetieron contra la exparticipante de Gran Hermano. Sin embargo, quien sorprendió con su actitud fue Marcelo Tinelli, que no escondió su molestia con Zaira, primero por la decisión que tomó y luego por hacerlo a través de las redes y no haberlo llamado previamente para comunicarle la situación.

“Yo lo tomé como un chiste, ¿para tanto? ¿De verdad que un chiste como ese lleva a esto? La verdad es que me parece increíble. No puedo creer que eso es en serio. Bajo ningún punto se le faltó el respeto“, dijo el conductor mientras leían el tuit de Nara en el programa de ayer.

LA NACION