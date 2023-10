escuchar

Sabrina Carballo atraviesa un feliz momento en su vida, dado que está embarazada de su primera hija, fruto de su relación con el exfutbolista Damián Potenza. Si bien la noticia la confirmó en agosto, en una reciente entrevista reveló cuál fue la reacción de su expareja, Maximiliano “Chanchi” Estévez, al enterarse.

Sabrina y Estévez vivieron una historia de amor que duró cuatro años. Cuando estaban a punto de casarse -en 2011-, el vínculo se terminó. Años después, durante su participación en el reality El hotel de los famosos tuvieron un esperado reencuentro y, aunque no retomaron su romance, se mantuvieron muy cerca, a tal punto que tuvieron -para las cámaras-la boda que no pudo ser en su momento.

Sabrina y Chanchi se casaron en el reality (Captura video)

Una vez terminado el programa, cada uno siguió su camino. Sabrina encontró el amor en una nueva pareja y, a poco de convertirse en madre, contó que su ex se comunicó con ella cuando se enteró de que estaba embarazada.

“Me escribió y es gracioso porque me habla como si nunca nos hubiésemos separado. Me dice ‘che ¿es verdad que estás embarazada?’. Yo le pregunté quién le había dicho y él me dijo, ‘no, decime vos’. Y ahí empezó una discusión para ver quién le decía a quién primero”, expresó la actriz en Socios del espectáculo (eltrece) al ser consultada al respecto.

Una vez que supo que fue el mejor amigo de él quien le dio la noticia, el exjugador la felicitó. En la misma línea, entre risas, Sabrina reveló que Estévez le pide que le mande fotos del crecimiento de la panza, pero ella se niega.

Acerca de la buena relación que mantienen, la panelista Paula Varela indagó: “¿Tu novio no se pone celoso de que Chanchi esté ahí? Que te pida fotos de la panza por ejemplo”. La respuesta de la invitada fue tajante: “No sé, tampoco le charlo tanto de eso”.

Sobre los sentimientos que tiene en la actualidad por su ex, se sinceró. “Con él hay amor de verdad, siempre lo hubo, hay cariño, hay respeto. Más allá que después me re cag....”, expresó con humor sobre el porqué terminó su romance.

Al hablar de su presente, Carballo no descartó pasar por el altar con su actual pareja. “Me ofreció casamiento pero fue en un momento de discusión y fue muy raro”. En ese sentido, se explayó: “Fuimos a comer a un lugar muy lindo y ya había organizado todo con un amigo. Yendo para allá yo le dije ‘hasta acá llegamos’. Fuimos a ese lugar y fue una propuesta con anillo, pero nos estábamos por separar y le dije que sí”. Además, reveló que el motivo de conflicto en aquel entonces fue la convivencia, aspecto que ya pudieron solucionar.