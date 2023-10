escuchar

Este sábado, la inesperada muerte de Matthey Perry, quien interpretó durante una década a Chandler Bing en la exitosa serie Friends, desconcertó a sus televidentes de todo el mundo. Al enterarse de la trágica noticia sobre su colega, Janice, la “novia” del actor en la producción de Warner Channel, publicó un triste mensaje en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 109.000 seguidores, escribió: “Qué pérdida. El mundo te extrañará Matthew Perry. La alegría que trajiste a tantos en tu demasiado corta vida seguirá viviendo. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos”.

El desgarrador posteo de Maggie Wheeler por la muerte Matthew Perry (Foto: captura Instagram/@maggiewheeler_official)

La actriz cobró popularidad por una frase que la caracterizó durante toda la serie. “Oh, my god”, repetía, la cual acompañaba con su risa particular.

Según informó el medio de espectáculos TMZ, las fuentes policiales confirmaron que el actor estadounidense de 54 años fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles. “Aparentemente, se habría ahogado” tras sufrir un paro cardíaco. “Nuestras fuentes dicen que fue encontrado en un jacuzzi de su casa”, agregaron.

A pesar de que los investigadores no encontraron drogas en el lugar, Matthew luchó contra sus problemas de adicciones.

En su amplia carrera televisiva, Matthew protagonizó papeles en “Boys Will Be Boys”, “Growing Pains”, “Silver Spoons”, “Charles in Charge”, “Sydney”, “Beverly Hills, 90210″, “Home Free”, “Ally McBeal”, “The West Wing”, entre muchos otros. También pasó por la pantalla grande, en películas como “Fools Rush In”, “The Whole Nine Yards”, “Three to Tango”, “The Kid”, “17 Again”, “Getting In”.

Hasta el momento, Maggie Wheleer fue la única que recordó a su colega. Entre tanto, Jennifer Aniston, Matt Leblanc, Courtney Cox, David Schwimmer, también integrantes de Friends, no se pronunciaron al respecto.